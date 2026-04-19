۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

ماکرون با رئیس‌جمهور لبنان دیدار می‌کند

ماکرون با رئیس‌جمهور لبنان دیدار می‌کند

کاخ الیزه از سفر نخست‌ وزیر لبنان به پاریس و دیدار وی با رئیس‌ جمهور فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، کاخ الیزه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه قرار است با نخست‌ وزیر لبنان دیدار کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور فرانسه روز سه‌ شنبه با نواف سلام نخست‌ وزیر لبنان در پاریس دیدار خواهد کرد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه بدون محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، در این خصوص ادعا کرد که این دیدار، تعهد ماکرون به «احترام کامل و تمام‌ عیار به آتش‌ بس در لبنان» و همچنین حمایت پاریس از «تمامیت ارضی» لبنان را برجسته می‌ کند.

