۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

رایزنی ماکرون و بن‌سلمان درباره اوضاع منطقه

رئیس جمهور فرانسه از رایزنی با ولیعهد عربستان درباره اوضاع منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه در حساب کاربری خود در ایکس از رایزنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خبر داد.

رئیس جمهور فرانسه با ولیعهد عربستان درباره اوضاع در منطقه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

امانوئل ماکرون در ایکس نوشت: ما در مورد لزوم احیای هرچه سریع‌ تر ناوبری آزاد و ایمن در تنگه هرمز رایزنی کردیم. در حالی که مذاکرات در اسلام‌ آباد در حال انجام است، توافق کردیم که برای کمک به کاهش تنش ها، آزادی ناوبری و انعقاد توافقی برای تضمین صلح و امنیت پایدار در منطقه، در تماس نزدیک باقی بمانیم.

