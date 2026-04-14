رسیدگی قضایی به مشکلات ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی روز سه شنبه در این جلسه بر اهمیت لزوم حمایت حداکثری از تولید داخلی در شرایط جنگی کشور تاکید کرد و افزود: امروز مسئولیت سنگینی بر عهده ماست و سنگر هر مجموعه ای مشخص است، میدان دفاع با فرماندهان و رزمندگان، میدان خیابان با مردم و میدان تولید با فرماندهان عرصه تولید است و خادمین مردم و کارگزاران همه در حوزه کاری خود باید پشتیبان رزمندگان این میدان ها باشند.

ناصر عتباتی تاکید کرد: مدیران باید شبانه روز در خدمت مردم فهیم و بصیری که با درک درست خود پای کشور، نظام و انقلاب هستند باشند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: در این ایام جنگ فعالان اقتصادی، بازاریان و اصناف همه پای کار هستند و نگذاشتند مردم از لحاظ تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل شوند از این رو می بایست در کنار فعالان اقتصادی با حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی و برخورد با فعالیت های ناسالم اقتصادی بود.

عتباتی از اعضای حاضر در جلسه خواست به مانند همیشه با نگاه حل مسئله به موضوعات مطروحه نگاه کنند تا در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی مقام معظم رهبری قدم های عملی برداشه شود.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: باید منطبق بر فرمان سال مقام معظم رهبری رویه سازی کرد و دستورالعمل ها و اقدامات منطبق با این فرمان باشند.

مجیدی ادامه داد: در سایه رهبری داهیانه رهبر شهید در چند سال اخیر فهم مشترکی بین مجموعه ها برای حمایت از تولید و اشتغال ایجاد شده و این روند با رهبری ولی امر مسلمین ادامه خواهد داشت چراکه قطعاً نتیجه حمایت از تولید و اشتغال آفرینی به نفع مردم و کشور است و جامعه از امکانات فعالان اقتصادی منتفع می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه دستورات جلسه که مربوط به مشکلات واحدهای تولید گچ و آهک، مبل، یونولیت، محصولات گلخانه ای، پالت سازی، کارتن پلاست، تولیدات دامی، پتروشیمی، طرح احداث مجتمع و شهرک های خودرویی، بتن و یک شرکت مطرح و پس از بررسی و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات جلسه با تصویب ۱۲مصوبه کاربردی و عملی به کار خود خاتمه داد.