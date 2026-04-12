۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

صلح و سازش ۵۲درصد پرونده های وارده به شورای حل اختلاف آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۵۲ درصد پرونده های وارده به شورای حل اختلاف در معیت محاکم صلح استان منجر به سازش شده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع محاکم صلح ارومیه با اشاره به فعالیت ۱۹ شعبه دادگاه صلح در ارومیه گفت :با همت و تلاش همکاران کارها پیش می رود و کار مردم روی زمین نمی ماند.

وی همچنین به سازش ۵۲ درصدی پرونده‌ در شعب شورای حل اختلاف در معیت محاکم صلح نیز اشاره و گفت که این میزان سازش نشان از تاثیر تلاش کارکنان شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

عتباتی به همه قضات و کارکنان محاکم صلح و شورای حل اختلاف تاکید به اهتمام ویژه به سازش نمود و گفت آنچه که فصل خصومت می کند و طرفین را از محکمه راضی نگه می دارد حل وفصل اختلافات آنان با سازش و رفع کدورت بین آنهاست که یقینا اجر و پاداش الهی هم در این است.

رئیس کل دادگستری استان در حین بازدید هم در راهروها و هم در دفتر سرپرست مجتمع با تعدادی از مراجعین دیدار و به درخواست های آنان دستورات لازم را صادر کرد.

