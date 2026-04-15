شعب دادگاه صلح و شورای حل اختلاف اهتمام ویژه ای به سازش داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع محاکم صلح، خانواده، حقوقی و شورای حل اختلاف میاندوآب با اشاره به اهمیت صلح و سازش و اصلاح ذات البین به ۵ دادگاه صلح، محاکم خانواده، حقوقی و شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در این مجتمع، تاکید کرد که به امر سازش اهتمام ویژه داشته باشند و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای مصالحه نهایت بهره را ببرند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان بازدید این مجتمع هم با تعدادی از مراجعین دیدار و پای صحبت هلی آنها نشسته و به درخواست‌های آنان رسیدگی و در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کرد.

همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در سومین برنامه سفر کاری خود به میاندوآب با همراهی حقوقی رئیس دادگستری و مسعودی دادستان میاندوآب از پروژه توسعه دادگستری این شهرستان که از مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان بود بازدید کرد.

عتباتی در بازدید از این پروژه که در مساحتی بالغ بر ۲ هزار مترمربع در سه طبقه در حال احداث است با اشاره به نیاز ضروری استان به توسعه فضای فیزیکی برای خدمت بهتر به مردم بر تسریع در تکمیل آن تاکید کرد.