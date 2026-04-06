به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، دوشنبه شب در اجتماع شبانه مردم ارومیه به مطالبات جدی مردم از تشکیلات قضائی در برخورد با مزدوران و خائنین به وطن افزود: سیستم قضایی استان با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نخواهد داد وطن فروشان و افراد مزدور، امنیت استان و کشور را برهم بزنند.

وی با اشاره به برقراری هماهنگی بین دستگاهها برای تسهیل امورات مردم در دوران بحران اظهار کرد: دستگاه قضائی در متعارف ترین شکل خود در حال اجرا به وظایف خود است و هیچ مجتمع قضائی تعطیل نیست.

عتباتی با اشاره به استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس در بازسازی و نوسازی مناطق متأثر از حملات دشمن، افزود: در این راستا احکامی صادر شده و دستگاه قضائی در کنار مردم و نیروهای مسلح در سنگر احقاق حق به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اربعین امام شهید انقلاب، گفت: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تمام هستی خود را داد تا انقلاب پابرجابماند و این نهضت تداوم یابد.

وی با تاکید براینکه رهبری در نظام ما، با سایر نظام های سیاسی فرق دارد و یک رابطه عاطفی، معنوی و پدر و فرزندی بین امام امت و مردم برقرار است، اظهار کرد: ملت ایران منتقم خون رهبر و شهدا است و نباید از این خواسته چشم پوشی شود.

عتباتی با بیان اینکه دشمن صهیونی و آمریکایی از منظر حقوق بین‌المللی، به حداقل‌ترین قواعد حقوقی و بین المللی پایبند نیست، یادآور شد: همین مدعیان حقوق بشر به مدارس، مراکز درمانی و زیرساخت‌های ایرام رحم نمی‌کند پایبند هیچ منطق حقوقی و قاعده بین المللی نیست و فقط نیروهای مسلح جلودار آنهاست.

وی غیرت، شجاعت و دلاوری را از ویژگی شاخص مردم استان بیان کرد و گفت: مردم ایران در حمایت از رهبر و کشور خود با حضوری پر شور در ۳۷ شب گذشته سینه خود را در مقابل دشمن سپر کردند و همبستگی و وحدت خود را به جهانیان نشان دادند.