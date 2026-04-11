بازسازی و مرمت آثار جنگ در مراکز درمانی، امدادی و مدارس جایگزین حبس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر شنبه در بازدید از مجتمع محاکم جزایی شهید بهشتی ارومیه از شعب محاکم جزایی و اجرای احکام کیفری مستقر از آغاز طرح استفاده از ظرفیت قانونی مجازات های جایگزین حبس در بازسازی و مرمت آثار جنگ در مراکز درمانی و امدادی، مدارس و اقشار کم درآمد خبر داد.

وی در این زمینه گفت: امروز در دستگاه قضایی استان برای کمک به مراکز درمانی و امدادی، مدارس و حمایت از اقشار کم درآمد که از جنگ آسیب دیده اند به کلیه همکاران قضایی تاکید شد مجازات های جایگزین حبس را به این سمت و سو سوق دهند تا بلکه بتوان مختصری از آلام و آسیب های ناشی از جنگ ناجوانمردانه علیه ملت شریف ایران را کاست.

عتباتی افزود: دستگاه قضایی علاوه بر احساس مسئولیت در احقاق حق و اجرای عدالت خود را در کنار رزمندگان اسلام و مردم سلحشور و با بصیرت ایران اسلامی می داند و از هر روزنه ای برای کمک و همیاری یا مردم استفاده می کند.

رئیس کل دادگستری استان در جریان این بازدید دو ساعته دقایقی هم پای صحبت ها و درد دل مراجعین نشست و درخواست های آنان را بررسی و درخصوص هرکدام حسب مورد دستورات لازم را صادر کرد.