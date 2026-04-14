آزادی ۶۰ زندانی در پویش به عشق شهدای رمضان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد فتحی روز سه شنبه در نخستین جلسه ستاد دیه استان اظهار کرد: اجرای دقیق مرخصیها و پیگیری پروندههای مهریه و محکومان زیر ۵ میلیارد تومان، منجر به بهرهمندی بیش از ۶۰ درصد مددجویان واجد شرایط و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری شده است.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، پرونده ۶۰ مددجو با مجموع بدهی ۵۴۰ میلیارد تومان بررسی و از این مبلغ، ۴۸۴ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار، ۳۴.۵ میلیارد تومان با گذشت رضایتمندانه شکات و مابقی از طریق کمکهای بلاعوض ستاد دیه، دولت و آورده نقدی تامین شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز با تجلیل از نقش بیبدیل نیکوکاران در ایام حساس اخیر اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی استکبار روبروست، همت والای خیرین آذربایجانغربی در ماه مبارک رمضان و اعیاد نوروز و فطر، نه تنها یک اقدام بشردوستانه، بلکه جهادی مقدس در مسیر تقویت جبهه داخلی و حفظ کیان خانوادههای آسیبدیده است.
ناصر عتباتی افزود: آزادسازی زندانیان غیرعمد، بازگشت سرمایههای انسانی به چرخه تولید و زندگی با نشاط است ما اجازه نخواهیم داد هیچ محکوم مالی واجد شرایطی به دلیل فقر، پشت میلههای زندان بماند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین تأکید کرد: شکوه حضور مردم در پویشهای آزادی، نشان داد که فرهنگ ایثار در این خطه ریشهدار است و این همدلی، قویترین پاسخ به بدخواهان ایران اسلامی است.
نظر شما