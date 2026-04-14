  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

آزادی ۶۰ زندانی در پویش به عشق شهدای رمضان در آذربایجان غربی

ارومیه- مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی از آزادی ۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در پویش به عشق شهدای رمضان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد فتحی روز سه شنبه در نخستین جلسه ستاد دیه استان اظهار کرد: اجرای دقیق مرخصی‌ها و پیگیری پرونده‌های مهریه و محکومان زیر ۵ میلیارد تومان، منجر به بهره‌مندی بیش از ۶۰ درصد مددجویان واجد شرایط و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری شده است.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی، پرونده ۶۰ مددجو با مجموع بدهی ۵۴۰ میلیارد تومان بررسی و از این مبلغ، ۴۸۴ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار، ۳۴.۵ میلیارد تومان با گذشت رضایتمندانه شکات و مابقی از طریق کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، دولت و آورده نقدی تامین شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز با تجلیل از نقش بی‌بدیل نیکوکاران در ایام حساس اخیر اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی استکبار روبروست، همت والای خیرین آذربایجان‌غربی در ماه مبارک رمضان و اعیاد نوروز و فطر، نه تنها یک اقدام بشردوستانه، بلکه جهادی مقدس در مسیر تقویت جبهه داخلی و حفظ کیان خانواده‌های آسیب‌دیده است.

ناصر عتباتی افزود: آزادسازی زندانیان غیرعمد، بازگشت سرمایه‌های انسانی به چرخه تولید و زندگی با نشاط است ما اجازه نخواهیم داد هیچ محکوم مالی واجد شرایطی به دلیل فقر، پشت میله‌های زندان بماند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین تأکید کرد: شکوه حضور مردم در پویش‌های آزادی، نشان داد که فرهنگ ایثار در این خطه ریشه‌دار است و این همدلی، قوی‌ترین پاسخ به بدخواهان ایران اسلامی است.

کد مطلب 6801115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها