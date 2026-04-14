به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، عربستان سعودی برای رفع محاصره تنگه هرمز به آمریکا فشار میآورد، زیرا صادرکنندگان انرژی در خلیج فارس از تشدید محاصره توسط ایران و بسته شدن تنگه بابالمندب نگران هستند.
این گزارش به نقل از مقامات عرب فاش کرد که عربستان همچنین به ایران در مورد احتمال واکنش آن با بستن آبراه حیاتی تنگه باب المندب، در دریای سرخ که برای صادرات نفت ریاض بسیار مهم است، هشدار داده است.
فلج شدن تردد از طریق تنگه هرمز منجر به قطع حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت و افزایش قیمت قراردادهای آتی به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه شده است.
آدام بارون، کارشناس امور یمن و پژوهشگر موسسه «نیو آمریکا» برای مطالعات سیاسی در واشنگتن، گفت: اگر ایران بخواهد بابالمندب را ببندد، نیروهای یمنی مناسبترین شریک برای تحقق این امر هستند و واکنش آنها به درگیری در غزه توانایی آنها را در این زمینه نشان میدهد.
این روزنامه گزارش داد که کشورهای خلیج فارس نمیخواهند جنگ با کنترل ایران بر تنگه هرمز به پایان برسد؛ اما بسیاری از آنها از جمله عربستان سعودی، برای حل این مسئله از طریق مذاکرات به آمریکا فشار میآورند و در تلاش برای از سرگیری گفتگوها هستند.
وال استریت ادامه داد: هرگونه حمله به کشتیها در بابالمندب نگرانی شدیدی را برای عربستان ایجاد خواهد کرد که بخش بزرگی از صادرات نفت خام خود را از تاسیسات راس تنوره در خلیج فارس به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده است.
قبل از جنگ غزه، ۹.۳ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از طریق بابالمندب عبور میکرد. این رقم پس از آغاز حملات یمنیها به کشتیها در اطراف گذرگاه باب المندب در حمایت از غزه، به نصف کاهش یافته است.
ترامپ سال گذشته دو ناو هواپیمابر، شش بمبافکن B-۲ و اسکادرانی از جنگندههای پیشرفته F-۳۵ و ناوشکنهای مجهز به موشکهای هدایتشونده را به جنگ علیه صنعا فرستاده بود، اما در طول این مدت، نیروهای مسلح یمن خسارات سنگینی به نیروهای آمریکایی وارد کردند که ترامپ را مجبور به عقبنشینی کرد.
