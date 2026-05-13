هشدار روسیه درباره تبعات اقتصادی بسته شدن تنگه باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی «آرتی ایندیا» هشدار داد در صورت وقوع درگیری در تنگه باب المندب، آسیب به بخش انرژی جهان بسیار بزرگ خواهد بود.
وی گفت: روسیه پیشنهاد تهیه پیشنویس بیانیه بریکس در مورد وضعیت تنگه هرمز را داده بود، اما اختلافات بین ایران و امارات متحده عربی مانع از این امر شد.
این مقام روس تصریح کرد: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با روسیه در همه چیز به جز رد گفتگو، خط مشی دولت جو بایدن رئیس جمهوری سابق را دنبال میکند.
لاوروف افزود: دولت ترامپ به دنبال تنبیه اقتصادی روسیه است. آمریکا با استفاده از تحریمها تلاش میکند تا لوک اویل و روسنفت را به طور کامل از تجارت بینالمللی حذف کند.
وزیر امور خارجه روسیه گفت: واشنگتن در تلاش است تا بر همکاریهای نفتی قبلی ونزوئلا با شرکت روسنفت کنترل پیدا کند. آمریکاییها میخواهند خط لوله نورد استریم که متعلق به شرکتهای اروپایی بود را با قیمت ارزان بخرند و خطوط لوله گاز منفجر شده را بازسازی کنند.
لاوروف افزود: آمریکا تمایل خود را برای کنترل ترانزیت گاز از روسیه به اروپا از طریق اوکراین پنهان نمیکند.
وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: بدون تشکیل کشور فلسطین، کانون افراطگرایی در خاورمیانه برای دهههای آینده ادامه خواهد داشت.
وی گفت: اوراسیا همچنان در تثبیت اوضاع جهانی نقشآفرینی می کند. منافع هند در تهیه سوخت از روسیه تحت تأثیر اقدامات ناعادلانه غرب قرار نخواهد گرفت؛ مسکو تمام تلاش خود را برای تضمین این امر انجام خواهد داد.
