به گزارش خبرنگار مهر به نقل از والاستریت ژورنال آسیبهای وارد شده به تأسیسات نفتی خلیج فارس به اندازهای گسترده است که حتی با باز شدن تنگه هرمز و پایان جنگ احیای کامل جریان نفت زمانبر خواهد بود.
در این گزارش آمده است که مشکل تنها به بمباران تأسیسات محدود نمیشود بلکه تعطیلی سریع هزاران حلقه چاه نفت در روزهای ابتدایی جنگ اکنون روند بازگشایی آنها را پیچیده و دشوار کرده است.
کارشناسان اعلام کردهاند که تصور بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ واقعبینانه نیست زیرا راهاندازی دوباره میادین نفتی مستلزم فعالسازی تجهیزات انتقال و فرآورش بازگشت نیروی انسانی و تأمین نفتکشهای کافی است و این فرایند به زمان نیاز دارد.
راسل هاردی مدیرعامل شرکت انرژی ویتول گفته است بخش بزرگی از زیرساختهای نفتی از مدار خارج شده است و بازگرداندن آنها به وضعیت عادی در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس نیز هشدار دادهاند هرچه انسداد تنگه هرمز طولانیتر شود بازگشت تولید نفت کندتر و پرهزینهتر خواهد شد.
بر اساس این گزارش عراق بیشترین آسیب را در میان کشورهای منطقه متحمل شده است. تولید نفت این کشور که پیش از جنگ روزانه حدود ۴.۹ میلیون بشکه بود اکنون به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
عراق برخلاف عربستان و امارات ناوگان نفتکش اختصاصی گستردهای در اختیار ندارد و به شرکتهای خارجی وابسته است. ضعف امنیتی در برخی مناطق آوارگی نیروی کار و کمبود منابع مالی نیز روند تعمیر و راهاندازی مجدد چاهها را دشوارتر کرده است.
برخی چاههای قدیمی با افت فشار یا گرفتگی مواجه شدهاند و باید به صورت تدریجی فعال شوند. در مواردی نیز با راهاندازی مجدد میزان تولید نفت کاهش مییابد و حجم گاز همراه افزایش پیدا میکند که مدیریت آن هزینهبر است.
در این گزارش تأکید شده است که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت تولید نفت منطقه به ویژه در عراق و کویت ممکن است نتواند در کوتاهمدت به سطح پیش از جنگ بازگردد هرچند برخی میادین دیگر ظرف چند هفته احیا میشوند.
والاستریت ژورنال در پایان نتیجه گرفته است که بازار جهانی نفت در شرایطی از عدم قطعیت قرار دارد و تا زمان حل مشکلات فنی و حملونقل مشخص نخواهد بود چه میزان نفت به بازار عرضه خواهد شد.
