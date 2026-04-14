استقرار تیم سیار انتقال خون در کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان کنگاور برای مشارکت در امر حیاتی اهدای خون، اظهار کرد: گاهی زندگی در قطره‌ای سرخ خلاصه می‌شود که از آستین سخاوت مردم جاری می‌گردد؛ اهدای خون، تکرار زیباترین ایثارِ انسان است و در شرایطی که نیاز به فرآورده‌های خونی همیشگی است، ضربان قلب اهداکنندگان بهاری برای پاییزِ سلامتیِ هم‌نوعان خواهد بود.

وی افزود: به منظور تسهیل در دسترسی مردم متدین و خوش‌قلب شهرستان کنگاور به مراکز اهدای خون، تیم سیار این اداره کل میهمان سفره مهربانی مردم این دیار خواهد بود تا بار دیگر حماسه‌ای از جنس زندگی و ایثار آفریده شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص زمان و مکان استقرار این تیم گفت: تیم سیار خون‌گیری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد. داوطلبان و اهداکنندگان عزیز می‌توانند در تاریخ مذکور با مراجعه به ساختمان انتقال خون واقع در جنب بیمارستان شهید چمران این شهرستان، در این امر خیر شرکت کنند.

میرزاده در پایان با تأکید بر اینکه طپش قلب بسیاری از بیماران نیازمند به سخاوت اهداکنندگان بستگی دارد، خاطرنشان کرد: منتظر دستان سبز و همت والای هم‌ استانی‌های عزیز در شهرستان کنگاور هستیم تا با اهدای خون خود، نبض مهربانی را در کوچه‌های این شهر به جریان اندازند.