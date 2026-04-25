مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت اهدای خون اظهار کرد: از مردم نیکوکار شهرستان اسلامآباد غرب دعوت میشود با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران و کمک به مراکز درمانی برگزار میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: تیم سیار خونگیری روز یکشنبه ششم اردیبهشتماه در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) مستقر خواهد شد.
میرزاده تصریح کرد: پذیرش داوطلبان از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر انجام میشود و تمهیدات لازم برای انجام این فرآیند بهصورت ایمن فراهم شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است و مشارکت مردم نقش مهمی در نجات جان بیماران دارد.
