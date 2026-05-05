۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

استقرار تیم سیار انتقال خون در کنگاور

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خونگیری در کنگاور خبر داد و از مردم برای مشارکت در اهدای خون دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در اهدای خون اظهار کرد: حضور اهداکنندگان می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و نجات جان افراد داشته باشد.

وی با بیان اینکه اهدای خون اقدامی انسانی و حیاتی است، افزود: هر واحد خون اهداشده می‌تواند امید به زندگی را در بیماران نیازمند افزایش دهد و بخشی از نیاز مراکز درمانی را تأمین کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: به منظور تسهیل دسترسی مردم، تیم سیار خونگیری در شهر کنگاور مستقر خواهد شد تا شهروندان بتوانند به‌راحتی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

میرزاده زمان و مکان این برنامه را روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: این طرح در ساختمان انتقال خون کنگاور و در مجاورت بیمارستان شهید چمران اجرا می‌شود.

وی در پایان از مردم شهرستان کنگاور خواست با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران مشارکت کنند و این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از سلامت جامعه دانست.

