مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به برنامهریزی برای تسهیل دسترسی مردم کنگاور به خدمات اهدای خون، اظهار کرد: تیم سیار خونگیری روز چهارشنبه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در این شهر مستقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوههای نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی است، افزود: بسیاری از بیماران در بیمارستانها وابسته به همین مشارکت مردمی هستند و هر واحد خون میتواند امید دوبارهای برای یک بیمار به همراه داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اعلام محل استقرار اکیپ سیار گفت: تیم خونگیری در ساختمان انتقال خون کنگاور، واقع در جنب بیمارستان شهید چمران فعالیت خواهد کرد و شهروندان میتوانند در طول ساعات کاری به این مرکز مراجعه کنند.
میرزاده با تقدیر از مشارکت مناسب مردم کنگاور در برنامههای گذشته، تأکید کرد: ذخایر خونی استان باید در سطح ایمن و پایدار قرار گیرد و حضور منظم اهداکنندگان نقش مهمی در تداوم خدمات درمانی دارد.
وی در پایان از مردم خیرخواه و نیکاندیش کنگاور دعوت کرد با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران سهیم شوند و افزود: امید داریم با همراهی همیشگی شهروندان، هیچ بیماری در استان با کمبود خون مواجه نشود.
