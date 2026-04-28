استقرار تیم سیار انتقال خون در کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه به منظور تسهیل در مشارکت شهروندان در امر اهدای خون، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی افزود: اهدای خون یکی از اقدامات انسانی و حیاتی برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران ایفا کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار خونگیری در ساختمان انتقال خون شهرستان کنگاور واقع در جنب بیمارستان شهید چمران مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند در این روز با حضور در محل تعیین شده نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

میرزاده در پایان با قدردانی از مشارکت همیشگی مردم در برنامه‌های اهدای خون خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت مردم نیکوکار در این اقدام انسان‌دوستانه، نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران و تداوم خدمات درمانی ایفا می‌کند.