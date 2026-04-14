فعالان اقتصادی از پرداخت وجه برای خرید اینترنت پرو خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی اطلاعیهای ضمن اعلام خبر هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور برقراری ارتباط فعالان این حوزه با اینترنت جهانی از اعضای خود خواست به هیچ وجه هزینهای بابت برقراری اینترنت پرو پرداخت نکنند.
متن اطلاعیه به این شرح است:
بسمه تعالی
به اطلاع فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میرساند، در راستای کمک به تسهیل دسترسی به اینترنت بینالملل، در گام نخست، پیرو هماهنگیهای بعمل آمده فیمابین اتاق ایران و مراجع ذیربط، اطلاعات کلیه اعضای اتاقهای بازرگانی جهت برقراری سرویس اشتراک اینترنت پرو توسط اتاق ایران ارسال گردیده و پس از تایید مراجع ذیصلاح، اقدامات بعدی جهت فعالسازی اینترنت پرو برای فعالان اقتصادی بعمل میآید و این فرآیند در حال اجرا میباشد.
از این رو، اخذ هر گونه وجوه توسط افراد سودجو از اعضای اتاقهای بازرگانی با وعده برقراری دسترسی به اینترنت بینالملل، با هدف سوءاستفادههای مالی بوده و با توجه به ارسال اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی به مراجع ذیربط، پیامک برقراری سرویس اینترنت پرو همراه با لینک پرداخت هزینه اشتراک راسا با سرشماره InternetPro توسط اپراتور ارایهدهنده سرویس ارسال شده است/خواهد شد.
لذا ضرورت دارد فعالان اقتصادی از پرداخت هر گونه وجوه به اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو جهت برخورداری از اینترنت پرو خودداری نمایند.
نظر شما