۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

پیگیری اتاق ایران برای دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران از پیگیری‌ها برای فراهم شدن دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با اتاق ایران درباره اقدامات انجام‌شده برای دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل اظهار کرد: در پی دستور هیئت‌رئیسه اتاق ایران به کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و با پیگیری و رصد مستمر حوزه دبیرکل اتاق ایران، موضوع دسترسی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل از اسفند ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جلسات و مذاکراتی که با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سایر مراجع ذی‌ربط برگزار شد، بر ضرورت برقراری اینترنت برای عموم جامعه از جمله فعالان اقتصادی تأکید شد.

مسعودی ادامه داد: در گام نخست این مجوز اخذ شد که اطلاعات صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مرجع مسئول ارائه شود تا امکان دسترسی آن‌ها به اینترنت بین‌الملل فراهم شود.

وی با اشاره به روند جمع‌آوری اطلاعات گفت: تجمیع اطلاعات فعالان اقتصادی در اتاق ایران انجام می‌شود. بر این اساس، اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های استانی باید اطلاعات خود را به اتاق‌های استانی ارائه دهند و سپس اتاق‌های استانی فهرست نهایی را به اتاق ایران ارسال کنند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: در همین راستا نامه‌ای از سوی دبیرکل اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی استان‌ها ارسال شده تا اطلاعات صاحبان کسب‌وکارهایی که برای فعالیت‌های خود به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند جمع‌آوری و به حوزه دبیرکل ارائه شود.

وی همچنین تأکید کرد: تشکل‌های ملی و اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز باید فهرست اعضا و اطلاعات مربوط به آن‌ها را به حوزه دبیرکل اتاق ایران ارسال کنند.

مسعودی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها برای فراهم شدن دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل با هدف تداوم فعالیت‌های اقتصادی، خدمت‌رسانی به مردم و تأمین نیازهای جامعه انجام می‌شود. با این حال، حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی زمانی به حداکثر کارایی می‌رسد که دسترسی عموم مردم به اینترنت بین‌الملل نیز فراهم شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    نظرات

    • Z IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      پس مردم چی؟؟؟؟
    • دانشجو IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      دانشجویان چی پس؟ مقاله ام همینطور معطل مونده

