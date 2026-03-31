به گزارش خبرگزاری مهر، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با اتاق ایران درباره اقدامات انجامشده برای دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بینالملل اظهار کرد: در پی دستور هیئترئیسه اتاق ایران به کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و با پیگیری و رصد مستمر حوزه دبیرکل اتاق ایران، موضوع دسترسی کسبوکارها و فعالان اقتصادی به اینترنت بینالملل از اسفند ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در جلسات و مذاکراتی که با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سایر مراجع ذیربط برگزار شد، بر ضرورت برقراری اینترنت برای عموم جامعه از جمله فعالان اقتصادی تأکید شد.
مسعودی ادامه داد: در گام نخست این مجوز اخذ شد که اطلاعات صاحبان کسبوکارها و فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مرجع مسئول ارائه شود تا امکان دسترسی آنها به اینترنت بینالملل فراهم شود.
وی با اشاره به روند جمعآوری اطلاعات گفت: تجمیع اطلاعات فعالان اقتصادی در اتاق ایران انجام میشود. بر این اساس، اعضای اتاقها و تشکلهای استانی باید اطلاعات خود را به اتاقهای استانی ارائه دهند و سپس اتاقهای استانی فهرست نهایی را به اتاق ایران ارسال کنند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: در همین راستا نامهای از سوی دبیرکل اتاق ایران به اتاقهای بازرگانی استانها ارسال شده تا اطلاعات صاحبان کسبوکارهایی که برای فعالیتهای خود به اینترنت بینالملل نیاز دارند جمعآوری و به حوزه دبیرکل ارائه شود.
وی همچنین تأکید کرد: تشکلهای ملی و اتاقهای مشترک بازرگانی نیز باید فهرست اعضا و اطلاعات مربوط به آنها را به حوزه دبیرکل اتاق ایران ارسال کنند.
مسعودی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیریها برای فراهم شدن دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بینالملل با هدف تداوم فعالیتهای اقتصادی، خدمترسانی به مردم و تأمین نیازهای جامعه انجام میشود. با این حال، حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی زمانی به حداکثر کارایی میرسد که دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل نیز فراهم شود.
