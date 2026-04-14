هاشمی: دسترسی با کیفیت به شبکه اینترنت جهانی، حق همه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای معاونان که با حضور از پیش اعلام نشدهٔ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری همراه شد، گفت: این حضور موجب تقویت روحیه و افزایش انگیزه در میان کارکنان وزارتخانه میشود.
پایداری ارتباطات با وجود شرایط جنگی
هاشمی با اشاره به نقش زیرساختی ارتباطات در ارائه خدمات کشور، افزود: «برای برقراری ارتباطات پایدار در ایام جنگ رمضان، این مجموعه شهدایی را تقدیم کرد و تعدادی از همکاران نیز مجروح شدند، اما روند خدمترسانی به مردم به صورت حضوری و غیرحضوری بدون وقفه ادامه یافت.»
وی همدلی و انسجام در خانواده ارتباطات را از عوامل اصلی تحقق این موفقیت برشمرد و گفت: «ارائه خدمت در جنگ ۴۰ روزه با همافزایی همه ارکان دولت و حاکمیت محقق شد.»
تداوم خدمات حیاتی بدون اختلال
وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجامشده در این دوره، تصریح کرد: «همکاران ما در خانواده بزرگ ارتباطات تلاش کردند هیچگونه اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود و انواع خدمات در حوزههای مختلف، از خدمات بانکی تا پست و خدمات الکترونیکی، بهصورت پایدار ارائه شود.»
تأکید بر دسترسی عادلانه به اینترنت
وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت تأکید کرد: «اگر به موضوع قطعی اینترنت از منظر مخاطرات امنیتی نیز توجه شود، ضرورت دارد دسترسی همه مردم بدون طبقهبندی و لیست سفید به اینترنت فراهم شود.»
وی تصریح کرد «اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد و دسترسی با کیفیت به شبکه اینترنت جهانی، حق همه مردم است» و ابراز امیدواری کرد این هدف در کوتاهترین زمان محقق شود.
ارائه گزارش عملکرد بخشهای مختلف
در ابتدای این جلسه معاونان وزیر و رؤسای شرکتها و سازمانهای تابعه، گزارشهایی از اقدامات انجامشده در ایام جنگ تحمیلی، میزان خسارتهای واردشده و تدابیر اتخاذشده برای استمرار خدمات پس از حملات دشمن ارائه کردند.
همچنین، موضوعاتی از جمله ارائه سرویسهای ارتباطی توسط اپراتورها، تداوم خدمات الکترونیکی دولت، خدمترسانی شرکت پست، برآورد خسارت کسبوکارهای اینترنتی و تأمین تسهیلات حمایتی از جمله تسهیلات پستبانک برای این کسبوکارها مورد بررسی قرار گرفت.
