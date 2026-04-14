حجت الاسلام حیدری: شورای آینده تثبیت حریم را در اولویت قرار دهد

حجت‌الاسلام حسن حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش تعیین کننده شوراهای اسلامی در تصمیم سازی های شهری و روستایی، گفت: شناخت دقیق ظرفیت ها، پتانسیل ها و نیازهای شهر احمدآباد مستوفی، زمینه ساز تشکیل شورایی کارآمد و مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به فرا رسیدن انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا، شورا را نهادی مردمی و تأثیرگذار در معادلات زندگی شهروندان دانست و افزود: نامزدهای انتخابات پیشرو باید شایستگی های خود را در معرض قضاوت آگاهانه مردم قرار دهند تا بهترین انتخاب محقق شود.

امام جمعه احمدآباد مستوفی با بیان اینکه این شهر نوپا همچنان نیازمند توجه ویژه است، خاطرنشان کرد: مدیریت آینده شهری باید اولویت هایی نظیر تثبیت حریم شهر و بخش، به روزرسانی طرح هادی و تفضیلی، و توسعه زیرساختهای شهری را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.

حیدری را شهری با ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد در عرصه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: بهره گیری از این قابلیت ها میتواند شهر را به محیطی سرزنده و پویا تبدیل کند.

وی مشارکت حداکثری در انتخابات را منوط به لمس اقدامات مثبت از سوی مردم و رضایت آنان از عملکرد مدیریت شهری دانست.

امام جمعه احمدآباد مستوفی در پایان تأکید کرد: نامزدهای انتخاباتی باید شناخت عمیقی از مشکلات و نیازهای شهری داشته باشند تا منتخبان با آگاهی کامل از الزامات این شهر، نسبت به خدمترسانی مسئولانه و مؤثر همت گمارند.