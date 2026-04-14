به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در آیین افتتاح پروژه برقرسانی ۲۵ کیلومتری به خط مرزی طلائیه که با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: این پروژه گامی مهم در ارتقای زیرساختهای امنیتی و پشتیبانی از نیروهای مرزبانی در این منطقه است.
وی گفت: امروز همزمان با هفته ارتش و در ایامی که مصادف با شهادت امام صادق (ع) است، در جمع فرماندهان و سربازان حضور یافتیم تا از تلاشهای مرزبانان غیور که در سختترین شرایط با استواری از مرزهای کشور حراست میکنند، قدردانی کنیم.
استاندار خوزستان ادامه داد: اجرای پروژههای زیرساختی در نقاط صفر مرزی باعث افزایش توان عملیاتی نیروها و تقویت پایداری امنیت در مرزهای حساس استان میشود و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
نظر شما