نجات بیش از ۷۲۰۰ نفر در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر از نقش‌آفرینی گسترده و ماندگار امدادگران این نهاد در جریان «جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)» خبر داد و با تأکید بر ابعاد انسانی و حماسی این عملیات‌ها، عملکرد نیروهای امدادی را جلوه‌ای از ایثار، تخصص و تعهد دانست.

کولیوند با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران اظهار کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۶ هزار عملیات امداد و نجات در سراسر مناطق درگیر به ثبت رسیده است؛ عملیاتی که هر یک روایتگر صحنه‌هایی از امید، ایثار و مبارزه با مرگ در دل آوار و ویرانی بود.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از زیر آوار نجات یافتند؛ انسان‌هایی که بازگشتشان به زندگی، مرهون اراده پولادین و دستان توانمند امدادگران هلال‌احمر است.

وی با اشاره به سختی برخی مأموریت‌ها تصریح کرد: در برخی عملیات‌ها، مانند حادثه ساختمان مسکونی رسالت، امدادرسانی روزها به طول انجامید. در شرایطی بسیار سخت، با سازه‌ای ناپایدار و پرخطر، امدادگران ما حتی پس از حدود ۲۰ روز تلاش بی‌وقفه، موفق شدند پیکر مطهر دو شهید گرانقدر را از طبقات فوقانی تفحص و به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانند و بدین ترتیب، این عملیات به پایان رسید.

کولیوند با تأکید بر رویکرد انسانی نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر نجات جان هموطنان و زنده‌یابی آنان متمرکز بود؛ اما در کنار آن، تفحص و بازگرداندن پیکر مطهر شهدا نیز نقشی بی‌بدیل در التیام آلام بازماندگان داشت. امدادگران هلال‌احمر همواره نخستین نیروهایی بودند که در صحنه حاضر شدند و آخرین کسانی که پس از اطمینان از پایان مأموریت، محل عملیات را ترک کردند.

این حجم از ایثار و حضور مؤثر، نه‌تنها نمادی از توان عملیاتی و آمادگی بالای هلال‌احمر است، بلکه نشان‌دهنده سرمایه‌ای عظیم از اعتماد و رضایت مردمی است؛ مردمی‌که در سخت‌ترین لحظات، هلال‌احمر را پناه و امید خود می‌دانند. عملیات‌های امداد و نجات در این مقطع، بار دیگر ثابت کرد که فرهنگ خدمت بی‌منت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در میان امدادگران این سرزمین زنده و پویاست.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، از مجموع مصدومان، بیش از ۷ هزار نفر به مراکز درمانی منتقل شده و بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۸۲ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند. همچنین عملیات جست‌وجو توسط تیم‌های آنست در قالب یک‌هزار و ۷۱۱ مأموریت انجام شده است.

وی با اشاره به بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته در عملیات‌های امداد و نجات افزود: استفاده از دستگاه‌های زنده‌یاب نوین مجهز به حسگرهای حرارتی، حرکتی و صوتی، امکان شناسایی دقیق علائم حیاتی افراد گرفتار در زیر آوار را حتی در پیچیده‌ترین شرایط فراهم کرده است؛ تجهیزاتی که در تاریکی، فشردگی آوار و سکوت مرگبار صحنه حادثه، به چشم و گوش امدادگران تبدیل شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با تأکید بر نقش حیاتی تیم‌های سگ‌های زنده‌یاب و جسدیاب خاطرنشان کرد: این سگ‌ها که با آموزش‌های تخصصی و آمادگی بالا وارد میدان می‌شوند، در سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط عملیاتی—از آوارهای ناپایدار گرفته تا فضاهای محدود و پرخطر—حضور مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. متأسفانه در جریان این عملیات‌ها، تعدادی از این سگ‌های فداکار نیز دچار آسیب و مصدومیت شدند که نشان‌دهنده شدت و خطر بالای مأموریت‌هاست.

وی با توصیف شرایط صحنه‌های عملیات افزود: امدادگران در محیط‌هایی با ریسک ریزش مجدد آوار، کمبود اکسیژن، تاریکی مطلق و فشارهای روانی شدید، به‌صورت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر مشغول خدمت‌رسانی بودند. حضور به‌موقع، شجاعت مثال‌زدنی و ازخودگذشتگی این نیروها، موجب شد جان بسیاری از هم‌وطنان از مرگ حتمی نجات پیدا کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با نگاهی حماسی و معنوی به این تلاش‌ها گفت: این مجاهدت‌ها جلوه‌ای از والاترین ارزش‌های انسانی است؛ آن‌گونه که در کلام الهی آمده است: «هر کس انسانی را زنده بدارد، گویی همه انسان‌ها را زنده داشته است». بی‌تردید، تلاش امدادگران و نجاتگران ما مصداق عینی این آیه شریفه است و این خدمت خالصانه، ارزشی فراتر از توصیف‌های مادی دارد.