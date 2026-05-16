مرتضی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه عملیاتهای اخیر در پایتخت اظهار کرد: بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه، تهران را به پنج پهنه و ۲۵ زیرپهنه تقسیم کردیم که همین امر باعث شد نیروهای امدادی در کمتر از ۴ تا ۷ دقیقه خود را به محل حادثه برسانند.
وی افزود: در این مأموریتها، ۲۵ مرکز به علاوه پنج پهنه فعال شد و همکاران ما در نقاط مختلف مستقر بودند تا در کوتاهترین زمان ممکن به صحنه حادثه اعزام شوند.
رضایی با بیان اینکه روزانه حدود هزار و ۲۰۰ امدادگر و نجاتگر در استان تهران مشغول به خدمت بودند، تصریح کرد: طی ۴۰ روز گذشته، نزدیک به چهار هزار و ۸۰۰ امدادگر و نجاتگر در صحنههای مختلف عملیات حضور یافتند.
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان تهران با اشاره به تلخترین صحنههای این مأموریتها گفت: از مادری که پس از خرید بازگشت و منزلش را در محدوده رسالت هدف اصابت دید تا پدری که پس از بازگشت از محل کار با تلی از خاک مواجه شد. همچنین صحنه جانباختن تعدادی از بسیجیان که برای استراحت در مکانی حضور داشتند و تنها بخشهایی از پیکرشان قابل شناسایی بود، از جمله خاطرات تلخ این عملیاتهاست.
رضایی افزود: با مرور همه این صحنهها، تصمیم گرفتم یک خاطره شیرین بازگو کنم؛ برای امدادگران هلالاحمر شیرینترین لحظه، زمانی است که فردی را زنده از زیر آوار بیرون میآورند.
وی روز هشتم فروردین را یکی از تلخترین روزهای امدادرسانی در استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: در آن روز بیشترین حجم حوادث را شاهد بودیم. یکی از حوادث در خیابان ۱۳ آبان شهرری رخ داد. با وجود بارندگی و سرمای شدید، نیروهای واکنش سریع در نخستین لحظات حاضر شدند، در میان آوار، فردی از طبقه چهارم بهصورت معلق و زنده باقی مانده بود که عملیات نجات او حدود چهار ساعت به طول انجامید و در نهایت موفق شدیم او را زنده خارج کنیم.
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان تهران در پایان ضمن قدردانی از همراهی مدیران این جمعیت، برای همه همکاران و نیروهای امدادی آرزوی سلامتی کرد و از علاقهمندان خواست برای پیوستن به هلالاحمر از طریق بسترهای پیشبینیشده اقدام کنند.
