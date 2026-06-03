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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

پلمب یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل تخلف بهداشتی در صومعه سرا

پلمب یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل تخلف بهداشتی در صومعه سرا

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پلمب یک شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به علت وضعیت نامطلوب بهداشتی و عدم رعایت دستورالعمل‌ های بهداشت محیط در شهرستان صومعه‌سرا خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی بازرسی‌ های به‌ عمل آمده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان صومعه‌سرا، مشخص شد یکی از شعب این فروشگاه‌ها دارای وضعیت نامطلوب بهداشتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه دستورالعمل‌های بهداشت محیط در این فروشگاه رعایت نمی‌شود، افزود: به همین علت این شعبه پلمب شد.

امینی با اشاره به تشدید نظارت‌ها اضافه کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات با هدف کنترل قیمت‌ها و رعایت ضوابط بهداشتی در دستور کار شعب و ادارات تابعه قرار دارد و با متخلفان در هر دو حوزه بهداشت و قیمت، به شدت برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: روابط عمومی این اداره کل، گزارش‌های مردمی و نتایج بازرسی‌ها را به صورت مستمر پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کند و شهروندان می‌توانند تخلفات را به سامانه ۱۳۵ گزارش دهند.

کد مطلب 6849172

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