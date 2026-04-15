  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۴

دفع حملات ۸۵ پهپاد اوکراینی به خاک روسیه

دفع حملات ۸۵ پهپاد اوکراینی به خاک روسیه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حمله ۸۵ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که طی شب گذشته سامانه های پدافند هوایی این کشور ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، ورونژ، روستوف، سامارا و ساراتوف، جمهوری کریمه و آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کرده اند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6801386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها