دفع حملات ۸۵ پهپاد اوکراینی به خاک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که طی شب گذشته سامانه های پدافند هوایی این کشور ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، ورونژ، روستوف، سامارا و ساراتوف، جمهوری کریمه و آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کرده اند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.