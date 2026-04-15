به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط‌زیست، حسین وزیری، رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی روز ملی منابع انسانی را به خانواده بزرگ محیط زیست کشور به ویژه نیروی انسانی متخصص، متعهد و پرتلاش سازمان در استان‌ها و ستاد تبریک گفت و نوشت:« اغلب صاحبنظران معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی و پاسدار اصلی‌ترین بستر پیشرفت تمدنی ایران اسلامی نقشی فراگیرتر از هر سازمانی در کشور در شرایط جنگ و صلح دارند. از این حیث سازمان محیط زیست باید از خبره ترین نیروهای انسانی جهت مانیتورینگ شرایط بهره‌مند باشد و هشدار مخاطرات را در دوردست ترین نقاط به اطلاع سیاستمدران و تصمیم گیران برساند تا تصمیمات کلان بر پایه این هشدارها و تذکرات اتخاذ گردد.



شرایط کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه درس آموخته هایی برای همکاران ما داشت که طی آن هماهنگی های جدی برای پیش بینی مخاطرات در آینده در بالاترین سطح انجام گرفت. همچنین مکاتبات رییس سازمان با وزرای محیط زیست منطقه پیش از آغاز جنگ و در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست و چندین نامه هشدار آمیز دیگر در حین جنگ همگی نشان از بلوغ نخبگانی و توان نیروی انسانی سازمان دارد.



این وضعیت همچنین در عرصه میدان با دلاوری های صدچندان همکاران محیط بان ما به منصه ظهور رسید. همکارانی که بدون وقفه و به صورت شبانه روزی از عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پاسداری کردند و هیولای بزرگ و تاریک جنگ را در برابر حفاظت از مام وطن به سخره گرفتند.



کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در عرصه های پایش و اندازه گیری آلودگی ها و مخاطرات جنگ، جان و سلامتی خود را در یک دست و تجهیزات پایش آب و خاک و هوا را در دستانی دیگر گرفتند تا ثابت کنند هر آسیبی به مام میهن را به دقیق ترین شکل اندازی گیری و به جدی ترین شکل در محاکم بین المللی دنبال خواهند کرد.



همه این تلاش ها و تلاش های سایر همکاران در تمامی عرصه ها از اطلاع رسانی به افکار عمومی تا پایش محیط زیست انسانی و طبیعی و حتی پشتیبانی از همکاران در ستاد و استان ها همزمان هم در سایه هدایت سنجیده و دقیق ریاست محترم سازمان و هم در سایه توان کارشناسی قابل توجه نیروی انسانی سازمان انجام گرفت. ارج نهادن به این سرمایه بزرگ و خداقوت به تلاش های تک تک همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست در کالبدی به نام نیروی انسانی و قلب تپنده‌ای به نام نامی ایران، کمترین کاریست که می توان در روز ملی منابع انسانی انجام داد.»