  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بوشهری: مرجعیت خود را در اندوه خانواده‌های شهدا سهیم می‌داند

اصفهان-نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی با ابلاغ پیام مرجعیت اعلام کرد:آیت‌الله العظمی سیستانی همواره نسبت به وضعیت خانواده‌های شهدا دغدغه داشته و امروز نیز خود را در اندوه آنان شریک می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علا بوشهری صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای «جنگ رمضان» با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و ابلاغ پیام مرجع عالی‌قدر شیعه، اظهار کرد: به دستور آیت‌الله العظمی سیستانی و نماینده ایشان، آیت‌الله شهرستانی، در جمع خانواده‌های معزز شهدا حاضر شدیم تا ضمن عرض تسلیت، اعلام کنیم که مرجعیت در اندوه شما شریک است و خود را در غم شما سهیم می‌داند.

وی با اشاره به اهتمام همیشگی آیت‌الله العظمی سیستانی نسبت به وضعیت خانواده‌های شهدا، افزود: مرجعیت دینی بارها نگرانی خود را نسبت به شرایط خانواده‌های شهدا، به‌ویژه در تحولات اخیر، بیان کرده و همواره بر ضرورت رسیدگی، تکریم و حمایت از آنان تأکید داشته است.

بازتاب جهانی ایستادگی ملت ایران

نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی در ادامه با تحلیل جایگاه امروز ایران در عرصه جهانی تصریح کرد: ممکن است مردم داخل کشور بیشتر با مشکلات و فشارها روبه‌رو باشند، اما نگاه جهانی نسبت به ایران کاملاً متفاوت است. امروز ایران در معادلات بین‌المللی به کشوری مقتدر و تأثیرگذار تبدیل شده و این جایگاه مرهون خون پاک شهدا و ایستادگی این ملت است.

بوشهری تأکید کرد: امروز در هر نقطه‌ای از جهان که شیعیان حضور دارند، نام ایران با افتخار و احترام برده می‌شود و این عزت حاصل تربیت نسلی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها و مقدسات فدا کرده‌اند.

وی افزود: ایستادگی ملت ایران تنها برای کشور ما افتخار نیاورده، بلکه برای جهان اسلام عزت‌آفرین بوده و حتی پیروان دیگر ادیان نیز به این مقاومت اذعان دارند.

نقش خون شهدا و تدبیر مسئولان در پایداری نظام

وی با تأکید بر اینکه پایداری و تداوم جمهوری اسلامی بر پایه دو ستون «خون شهدا» و «تدبیر مسئولان» استوار است، گفت: اگر امروز کشور مقتدر و پابرجاست، به برکت فداکاری شهدا و مدیریت مسئولان در اداره بحران‌ها و عبور از شرایط دشوار بوده است.

نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی با اشاره به اقدامات مرجعیت برای حمایت از مردم ایران در تحولات اخیر یادآور شد: از همان روزهای نخست، آیت‌الله العظمی سیستانی با صدور بیانیه‌هایی از مردم ایران حمایت کردند و کاروان‌ها و هیئت‌های متعددی از سوی عتبات عالیات برای کمک‌رسانی و ابراز همدردی به ایران اعزام شد.

وی افزود: اعزام کاروان‌هایی از عتبه حسینی و عتبه عباسی، همچنین ارائه کمک‌ها از طریق نهادهایی مانند هلال‌احمر، نشانه توجه ویژه مرجعیت به خانواده‌های شهدا و بازماندگان آسیب‌دیده است.

تأکید بر صبر، توکل و پیگیری مطالبات

بوشهری هدف از حضور هیئت اعزامی در این مراسم را «ابراز همدردی مستقیم» و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا عنوان کرد و گفت: صبر، استقامت و توکل، از اصول بنیادین دین است. هر انسان در مسیر زندگی با سختی‌ها مواجه می‌شود، اما آنچه ارزش دارد، صبر بر مصیبت و اعتماد به وعده الهی است؛ همان‌گونه که قرآن کریم صابران را مورد بشارت قرار داده است.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای «جنگ رمضان» گفت: امید است شهدای شما در زمره شهدای کربلا محشور شوند و این غم بزرگ با اجر الهی همراه شود.

نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان، از جمله استاندار اصفهان، تأکید کرد: مسائل و مطالبات مطرح‌شده را به مسئولان ذی‌ربط و دفتر مرجعیت منتقل خواهیم کرد و در حد توان برای پیگیری و حل آن‌ها تلاش می‌کنیم.

کد مطلب 6801408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها