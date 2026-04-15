به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علا بوشهری صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از خانوادههای معظم شهدای «جنگ رمضان» با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و ابلاغ پیام مرجع عالیقدر شیعه، اظهار کرد: به دستور آیتالله العظمی سیستانی و نماینده ایشان، آیتالله شهرستانی، در جمع خانوادههای معزز شهدا حاضر شدیم تا ضمن عرض تسلیت، اعلام کنیم که مرجعیت در اندوه شما شریک است و خود را در غم شما سهیم میداند.
وی با اشاره به اهتمام همیشگی آیتالله العظمی سیستانی نسبت به وضعیت خانوادههای شهدا، افزود: مرجعیت دینی بارها نگرانی خود را نسبت به شرایط خانوادههای شهدا، بهویژه در تحولات اخیر، بیان کرده و همواره بر ضرورت رسیدگی، تکریم و حمایت از آنان تأکید داشته است.
بازتاب جهانی ایستادگی ملت ایران
نماینده دفتر آیتالله سیستانی در ادامه با تحلیل جایگاه امروز ایران در عرصه جهانی تصریح کرد: ممکن است مردم داخل کشور بیشتر با مشکلات و فشارها روبهرو باشند، اما نگاه جهانی نسبت به ایران کاملاً متفاوت است. امروز ایران در معادلات بینالمللی به کشوری مقتدر و تأثیرگذار تبدیل شده و این جایگاه مرهون خون پاک شهدا و ایستادگی این ملت است.
بوشهری تأکید کرد: امروز در هر نقطهای از جهان که شیعیان حضور دارند، نام ایران با افتخار و احترام برده میشود و این عزت حاصل تربیت نسلی است که جان خود را در راه دفاع از ارزشها و مقدسات فدا کردهاند.
وی افزود: ایستادگی ملت ایران تنها برای کشور ما افتخار نیاورده، بلکه برای جهان اسلام عزتآفرین بوده و حتی پیروان دیگر ادیان نیز به این مقاومت اذعان دارند.
نقش خون شهدا و تدبیر مسئولان در پایداری نظام
وی با تأکید بر اینکه پایداری و تداوم جمهوری اسلامی بر پایه دو ستون «خون شهدا» و «تدبیر مسئولان» استوار است، گفت: اگر امروز کشور مقتدر و پابرجاست، به برکت فداکاری شهدا و مدیریت مسئولان در اداره بحرانها و عبور از شرایط دشوار بوده است.
نماینده دفتر آیتالله سیستانی با اشاره به اقدامات مرجعیت برای حمایت از مردم ایران در تحولات اخیر یادآور شد: از همان روزهای نخست، آیتالله العظمی سیستانی با صدور بیانیههایی از مردم ایران حمایت کردند و کاروانها و هیئتهای متعددی از سوی عتبات عالیات برای کمکرسانی و ابراز همدردی به ایران اعزام شد.
وی افزود: اعزام کاروانهایی از عتبه حسینی و عتبه عباسی، همچنین ارائه کمکها از طریق نهادهایی مانند هلالاحمر، نشانه توجه ویژه مرجعیت به خانوادههای شهدا و بازماندگان آسیبدیده است.
تأکید بر صبر، توکل و پیگیری مطالبات
بوشهری هدف از حضور هیئت اعزامی در این مراسم را «ابراز همدردی مستقیم» و قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای شهدا عنوان کرد و گفت: صبر، استقامت و توکل، از اصول بنیادین دین است. هر انسان در مسیر زندگی با سختیها مواجه میشود، اما آنچه ارزش دارد، صبر بر مصیبت و اعتماد به وعده الهی است؛ همانگونه که قرآن کریم صابران را مورد بشارت قرار داده است.
وی با اشاره به مظلومیت شهدای «جنگ رمضان» گفت: امید است شهدای شما در زمره شهدای کربلا محشور شوند و این غم بزرگ با اجر الهی همراه شود.
نماینده دفتر آیتالله سیستانی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان، از جمله استاندار اصفهان، تأکید کرد: مسائل و مطالبات مطرحشده را به مسئولان ذیربط و دفتر مرجعیت منتقل خواهیم کرد و در حد توان برای پیگیری و حل آنها تلاش میکنیم.
