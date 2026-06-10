به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی بوشهری، نماینده آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی و استاد حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان در سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهیدان در راه خداوند متعال به مقامی والا دست یافته‌اند و در آیات قرآن کریم، آنان زنده و برخوردار از روزی الهی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در معارف اسلامی افزود: در آموزه‌های دینی، شهدا از برترین بندگان الهی هستند و پیامبر اکرم (ص) نیز آنان را از نخستین کسانی معرفی کرده‌اند که وارد بهشت می‌شوند و در روز قیامت شفیع امت خواهند بود.

نماینده آیت‌الله سیستانی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت از آموزه‌های بنیادین اسلام است، گفت: قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و این حقیقتی است که باید در جامعه تبیین و نهادینه شود.

وی ادامه داد: شهدا مایه عزت، اقتدار و سربلندی امت اسلامی هستند و یاد و نام آنان باید همواره در جامعه زنده بماند.

حجت‌الاسلام بوشهری با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا یک وظیفه قطعی است، تصریح کرد: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود نقش مهمی در استمرار مسیر ایثار و مقاومت دارند و باید هم در بعد معنوی و هم در بعد مادی مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

وی افزود: احترام به خانواده شهدا در واقع احترام به اصل شهادت و ارزش‌های والای اسلامی است و این موضوع باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وحدت امت اسلامی در نگاه به مقام شهدا

نماینده آیت‌الله سیستانی با اشاره به رویکرد وحدت‌آفرین مرجعیت دینی گفت: در نگاه مرجعیت عالی‌قدر، میان شهدای شیعه و سنی تفاوتی وجود ندارد و همه آنان در مسیر دفاع از حق و ارزش‌های الهی جایگاهی والا دارند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برنامه‌های تکریم خانواده‌های شهدا در مناطق مختلف از جمله ایران با هدف تقویت وحدت و همدلی امت اسلامی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام بوشهری با اشاره به فعالیت هیئت‌های اعزامی برای تکریم خانواده‌های شهدا اظهار کرد: این هیئت‌ها با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان در مناطق مختلف حضور پیدا می‌کنند و استان کردستان نیز به دلیل نقش ویژه خود در تقدیم شهدا مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و مسئولان استانی افزود: هدف اصلی از این حضور، ادای وظیفه در برابر شهدا و خانواده‌های معظم آنان است و امیدواریم این مسیر ارزشمند با قدرت ادامه یابد.