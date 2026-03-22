دادرس: سامانه بارشی از امروز تا آخر هفته در گیلان فعال می شود

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است.

وی افزود: بر این اساس آسمان کمی تا نیمه ابری، وزش باد( گاهی باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها موقتی شدید) و در پاره ای نواحی پدیده مه یا هوای مه آلود پیش بینی می شود.

دادرس ادامه داد: به تدریج از اواخر وقت امروز یکشنبه با نفوذ جریانات ناپایدار و بارشی به منطقه، شرایط برای افزایش ابر و مه آلود شدن هوا، وزش باد، بارندگی مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی گیلان اضافه کرد: بارندگی گاهی رگباری و موقتی شدید، رعد و برق و احتمال تگرگ تا پایان هفته به ویژه طی چهارشنبه و جمعه به تناوب فراهم خواهد شد.