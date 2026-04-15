ارزش تولیدات کشاورزی کرمانشاه به ۲۲۸ همت رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین برآوردها از وضعیت بخش کشاورزی استان اظهار کرد: مجموع ارزش تولیدات این حوزه در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۲۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

وی با بیان اینکه حجم تولیدات کشاورزی استان قابل توجه است، افزود: در این مدت بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات شامل زراعی، باغی، دامی و آبزی در کرمانشاه تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به تفکیک این تولیدات اشاره کرد و گفت: از این میزان، حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به محصولات زراعی و باغی اختصاص دارد که ارزشی بالغ بر ۱۰۶ همت را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین میزان تولیدات در حوزه دام، طیور و آبزیان را حدود ۶۰۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: ارزش این بخش از تولیدات نیز به حدود ۱۲۲ همت می‌رسد.

کریمی با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزی در اقتصاد استان تصریح کرد: این حجم از تولید و ارزش اقتصادی نشان‌دهنده جایگاه مهم این بخش در ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای غذایی است.

وی در پایان با اشاره به مهم‌ترین محصولات تولیدی استان گفت: در حوزه زراعت محصولاتی مانند گندم، جو، نخود، چغندرقند و ذرت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و در بخش باغی نیز محصولاتی همچون انگور، گردو، سیب، انجیر، بادام، زیتون و انار سهم عمده‌ای دارند.