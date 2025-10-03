فعالیت ۴۱۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در نشست هم‌اندیشی ایجاد صنایع تبدیلی در لرستان با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: لرستان سالانه بخش قابل‌توجهی از محصولات باغی و زراعی کشور را تولید می‌کند و با حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توانیم این محصولات را با فراوری و بسته‌بندی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم.

وی گفت: از مجموع سه میلیون تن تولیدات سالانه، دو میلیون و ۳۶۰ هزار تن به محصولات زراعی، ۳۶۰ هزار تن به تولیدات باغی و ۳۵۰ هزار تن به تولیدات دامی اختصاص دارد که این امر جایگاه لرستان در تأمین امنیت غذایی کشور را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولیدات شاخص استان، افزود: لرستان در زیربخش‌های مختلف کشاورزی دارای محصولات برجسته‌ای است که از جمله آن‌ها می‌توان در بخش باغی به گیاهان دارویی، گل محمدی، زعفران، انار، سیب، گردو، انجیر و زردآلو، در بخش زراعی به حبوبات، سیب‌زمینی و پیاز، در بخش دامی به عسل و گوشت مرغ و در حوزه شیلات به ماهیان سردابی و خاویاری اشاره کرد.

صیادی به ظرفیت صنایع تبدیلی استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۴۱۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعال است که در صورت فعالیت با ظرفیت اسمی، قابلیت نگهداری و فراوری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصولات کشاورزی را دارا هستند.

وی تأکید کرد: فعالیت این واحدهای فراوری علاوه بر کاهش ضایعات و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان به مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان آماده همکاری کامل با بخش خصوصی است تا با ایجاد زنجیره ارزش در تولید، علاوه بر اشتغال‌زایی، سهم کشاورزی لرستان در اقتصاد ملی ارتقا یابد.