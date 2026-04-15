تاملی بر نقش حافظان قرآن در شرایط کنونی کشور

به گزارش ایکنا، نشست تخصصی و مجازی با عنوان «بررسی وظایف و نقش حافظان قرآن کریم در شرایط کنونی کشور» با حضور جمعی از مسئولان برجسته قرآنی و حافظان سراسر کشور برگزار میشود.
در این نشست که به همت ستاد راهبری حفظ قرآن کریم سازماندهی شده، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم و حجتالاسلام علی تقیزاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به ارائه دیدگاههای خود میپردازند. همچنین جمعی از حافظان قرآن از سراسر کشور در این رویداد مجازی حضور دارند.
این نشست روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه، ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد و از عموم حافظان قرآن و علاقهمندان به مباحث قرآنی دعوت شده است تا بهصورت مجازی در این جلسه شرکت کنند.
علاقهمندان میتوانند از طریق این لینک وارد سامانه شده و با گزینه «میهمان» در جلسه حضور یابند. پس از ورود به صفحه، شرکتکنندگان میبایست از قسمت میهمان وارد جلسه شوند.
