  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

وزیر ارتباطات:

اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد؛ اینترنت حق همه مردم است

اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد؛ اینترنت حق همه مردم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد و دسترسی با کیفیت به شبکه اینترنت جهانی، حق همه مردم است، امیدواریم این هدف در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید ستار هاشمی در جلسه شورای معاونان که با حضور از پیش اعلام‌نشدهٔ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری همراه شد، گفت که این حضور موجب تقویت روحیه و افزایش انگیزه در میان کارکنان وزارتخانه می‌شود.

پایداری ارتباطات با وجود شرایط جنگی

هاشمی با اشاره به نقش زیرساختی ارتباطات در ارائه خدمات کشور، افزود: برای برقراری ارتباطات پایدار در ایام جنگ رمضان، این مجموعه شهدایی را تقدیم کرد و تعدادی از همکاران نیز مجروح شدند، اما روند خدمت‌رسانی به مردم به صورت حضوری و غیرحضوری بدون وقفه ادامه یافت.

وی همدلی و انسجام در خانواده ارتباطات را از عوامل اصلی تحقق این موفقیت برشمرد و گفت: ارائه خدمت در جنگ ۴۰ روزه با هم‌افزایی همه ارکان دولت و حاکمیت محقق شد.

تداوم خدمات حیاتی بدون اختلال

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این دوره، تصریح کرد: همکاران ما در خانواده بزرگ ارتباطات تلاش کردند هیچ‌گونه اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود و انواع خدمات در حوزه‌های مختلف، از خدمات بانکی تا پست و خدمات الکترونیکی، به‌صورت پایدار ارائه شود.

تأکید بر دسترسی عادلانه به اینترنت

وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت تاکید کرد: اگر به موضوع قطعی اینترنت از منظر مخاطرات امنیتی نیز توجه شود، ضرورت دارد دسترسی همه مردم بدون طبقه‌بندی و لیست سفید به اینترنت فراهم شود.

وی تصریح کرد : اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد و دسترسی با کیفیت به شبکه اینترنت جهانی، حق همه مردم است و ابراز امیدواری کرد این هدف در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.

ارائه گزارش عملکرد بخش‌های مختلف

در ابتدای این جلسه معاونان وزیر و رؤسای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ تحمیلی، میزان خسارت‌های واردشده و تدابیر اتخاذشده برای استمرار خدمات پس از حملات دشمن ارائه کردند.

همچنین، موضوعاتی از جمله ارائه سرویس‌های ارتباطی توسط اپراتورها، تداوم خدمات الکترونیکی دولت، خدمت‌رسانی شرکت پست، برآورد خسارت کسب‌وکارهای اینترنتی و تأمین تسهیلات حمایتی از جمله تسهیلات پست‌بانک برای این کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گرفت.

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خب کی نت بین الملل وصل میشه؟
      • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        زمان پایان کامل جنگ و تهدیدات سایبری
    • دختر بیچاره IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      بخدا از کار و زندگی افتادیم با کل داراییم آنلاین شاپ برای بازی های کالاف و پابجی و دلتافورس زدم الان نه سایتم میاد بالا نه گیم ها و نه میتونم لیست سفارش ها را چک کنم و پول های مردم را برگشت بزنم. لطفا صدای ما هم باشید!
      • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        آسیب در جنگ طبیعی و ناراحت‌کننده است اما بی‌توجهی به منافع ملی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر هک طبیعی نیست. حامی تمامیت ارضی ایران باشید.
    • پريا IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      نت رو وصل كنيد اپديت گوشي همه كارها بستگي به اينترنت بين المللي داره همه مسائل اموزشي كسب و كارها و همه چي با اينترنت جهانيه اخه تو برنامه داخلي كه ميگن اينترنت نباشه اين واقعا نادرسته مگه ايران اطلاعات مهم كشورو تو اين اينترنت يا برنامه اي ميزاره كه كشوري بخواد استفاده كنه الان همه دنيا از اين همين اينترنت جهاني استفاده ميكنن و اين اينترنت براي نياز مردمه و اين نياز رو نبايد از مردم بگيريد كسب كاري نت داشته باشن مردم نداشته باشن چه فايده داره قطع اينترنت به ضرر اقتصاد كشوره ..
    • سمیرا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      چرا باید ضرر را مردم تحمل کنند؟ حساب کنید اگر اینترنت بین الملل باز متصل بشود اقتصاد نه تنها دچار پیشرفت عظیم میشود بلکه درآمد دولت نیز افزایش می یابد در این ۴۰ روز روزانه برابر با ۳۰ پل B1 به کشور ضرر وارد شد. وصل شدن آن باعث ثبات اقتصادی همچنین بالاتر رفتن امنیت کشور و دلبستگی بیشتر آنان با یکدیگر خواهد شد. در حال حاضر تورم و بالارفتن قیمت کالاهای اساسی و نبود دسترسی اینترنت بین الملل زندگی را مشکل کرده. از شما خواهشمندیم اینترنت بین الملل را بازگردانید.
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        وقتی ایران تحت هجوم وحشیانه شیاطین عالم است، توقع داری خسارت رو مردم مریخ تحمل کنند؟! ثانیا از محل افزایش قیمت نفت در این ۴۰ روز و مس از آن، هم این خسارت‌ها جبران میشه و هم درآمدزایی برای کشور.
      • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        این داستانا رو به آمریکای خبیث بگو
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اگر قبول دارید که اینترنت آزاد حق همه هست پس چرا نداریم؟؟!!!! نزدیک به 10 میلیون شغل در فضای کسب و کار آنلاین، همه اشخاصی که در کار آموزش کامپیوتر هستند و همچنین برنامه نویسان و .... از بین رفت
      • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        این وزیر نظر شخصی و یک‌طرفه خودش رو گفته. اینترنت حقه اما در نه در شرایط حملات بی‌امان و پرتعداد ائتلاف شرور آمریکایی- عبری- عربی. در شرایط ناامنی، قوانین همه کشورها از جمله همین آمریکای خبیت و انگل لیس صغیر و فرانسه و آلمان و چین و روسیه و هند، حامی قطع محدود یا کامل اینترنت است.
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      الان این یعنی نت‌بین‌المللی وصل خواهد شد؟
      • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        خیر یعنی میدونیم قطع اینترنت مشکل‌ساز است این کشف عجیبی نیست! اما شما هم بدانید منافع ملی و حفظ کشور در شرایط جنگی اولویت است. ان شاء الله با کمک هم ایران اسلامی را از دستبرد شیاطین حفظ کنیم.
    • ولایت IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      تورو‌خدا مردم به حد کافی مشکل دارن،اینترنت هارو وصل کنین
    • دانشجو IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      زمان اتصال مجدد اینترنت کی هست ؟
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      پس کی وصل میکنید
      • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        ان شاء الله پس از شکست دادن کامل دشمن و پایان تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور مثل بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها.
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اينترنت بين المللی وصل کنید لطفا.واقعا افسرده شدیم از یه طرف جنگ.یه طرف ما رو از اینترنت بین المللی محروم کردید واقعا خسته شدیم..تنها دلخوشی ما همین نت بین المللی هست..لطفا وصل کنید. کسب و کارمون وابسته به اینترنت بین المللی ...🇮🇷
    • سید علی IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      نت جهانی همانند هوا برای کسب و کارهای دیجیتالی است فقدان آن مرگ و ورشکستگی صاحبان آن را رقم میزند.
      • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        اصلا چنین نیست. نت بین‌الملل فقط برای تجارت جهانی برای کسب‌وکارها کاربرد دارد که آن هم از حفظ تمامیت ارضی کشور مهم‌تر نیست. مگر این که از سکوهای غیرقانونی استفاده کرده‌اید که تخلف کرده‌اید.
      • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
        کسب‌وکارها موظف به فعالیت در سکوهای قانونی و داخلی کشورند.
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      آمار نشون میده که عمده استفاده عموم مردم ایران از اینترنت مربوط به مسخره بازی توی اینستا گرام و اینهاست که عملا شغل محسوب نمیشه. اونی که آنلاین شاپ جدی داره حتما با توجه به تجربیات قبلی یه فکری به حال کسب و کارش کرده اونی هم که نکرده بهتره شغلشو عوض کنه.
    • سمیرا IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      تورو خدا تنها دلخوشی ما اینترنته نگیرین از ما...😭😭😭🥺🥺
    • رضا IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      به نظرتون باز کسب و کار مجازی رونق میگیره؟ همینجوری داغون بود، الان نابود شد. انگیزه از بین رفته. چون هر سری قرار قطع بشه. میشه مثل اقتصاد و کسی سرمایه گذاری رو کار یا تولید نمیکنه و میره ماشین و طلا میخره و هر روز داغون تر از دیروز.چرا؟ چون التهاب به وجود اوردید. طرف میگه چرا کسب و کار، طلا میخرم، ماشین میخرم هیچ کاری نکنم سود کردم. تا اینکه پول و وقتش رو بگذاره روی تولید و کسب و کار.نتیجه میشه وضع فعلی اقتصاد، سرمایه گذار، نیروی جوان، نیروی خلاق فرار میکنه و تورم پشت تورم...
    • رضا IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      محدودیت با قانون مند شدن فرق داره. ما یاد گرفتیم صورت مساله رو پاک میکنیم. شما اینترنت رو قانون مند کن و از این بی در و پیکری خارج کن، اما اصول و چارچوب داشته باشه. منی که کاسب هستم که نمیام به این راحتی خلاف کنم و اعتبارم رو نابودم. کارم لنگ بمونه به خاطر اینکه یکی میخواد ویدیو بفرسته برای فلان جا. برید جلوی طرف رو بگیرید. نه اینکه کلا ببندید اینترنت رو.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها