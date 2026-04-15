تخریب مرقد تاریخی «شمعون الصفا» در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد: توپخانه اسرائیل منطقه قلعه باستانی در شهر صور، جایی که مرقد حضرت شمعون الصفا در آن قرار دارد را هدف قرار داده است.
این مرقد یک مکان تاریخی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و از حمایت بینالمللی برخوردار است.
این خبرگزاری افزود که تپههای اطراف شهر شمع صبح دوشنبه به طور متناوب هدف گلولهباران توپخانه قرار گرفتند و هیچ اطلاعات فوری در مورد میزان خسارت یا تلفات در دسترس نیست.
در همین راستا، رسانههای لبنانی، از جمله روزنامه الاخبار، گزارش دادند که نیروهای صهیونیستی، مرقد شمعون الصفا را قبل از تخریب کامل در یک حمله هوایی، با بولدوزر صاف کردند.
نیروهای صهیونیستی در جریان حمله به شهر شمع در جنگ ۲۰۱۴، همین زیارتگاه را تخریب کرده بودند، اما ساکنان بعداً آن را بازسازی کردند.
این اقدام در بحبوحه حملات هوایی مداوم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان رخ میدهد که طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز تشدید تنشها در ۲ مارس، منجر به شهادت دو هزار و ۵۵ نفر و زخمی شدن شش هزار و ۵۵۸ نفر دیگر شده است.
رژیم صهیونیستی، همچنان به عملیات نظامی در جنوب لبنان ادامه میدهد، جایی که برای دههها در برخی از مناطق حضور داشته است، علاوه بر مناطقی که در دورههای اخیر تشدید تنشها بازپس گرفته است.
