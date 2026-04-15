۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

کلمبیا: توافقنامه‌های نظامی با تل‌آویو را تعلیق کنید

رئیس جمهور کلمبیا خواهان تعلیق توافقنامه های نظامی میان کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین با رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا تصریح کرد، کشورهای اروپایی و حوزه آمریکای لاتین توافقنامه های دفاعی خود را با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآورند.

وی از اقدام ایتالیا در خصوص عدم تمدید توافق همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی استقبال کرد و از دیگر کشورها خواست برای کاهش تنش ها در منطقه از این اقدام پیروی کنند.

پترو تصریح کرد، گفتگوها میان تمدن ها تنها راه برای رسیدن به صلح است. تداوم عملیات نظامی ممکن است ثبات جهانی را هدف قرار دهد.

روز گذشته جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی همچنین بر لزوم ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین واشنگتن و تهران و تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد.

