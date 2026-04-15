به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، با وجود حملات گسترده دشمن علیه بنت جبیل این منطقه شاهد مقاومت بی سابقه رزمندگان است. در قاموس نیروهای مقاومت عقب نشینی وجود ندارد. آنها با ضربات پی در پی از داخل شهر بنت جبیل و خارج آن، دشمن را غافلگیر کرده اند.

وی افزود: با وجود تمام جنایات علیه غیرنظامیان، دشمن در تثبیت اشغالگری خود در خاک لبنان و روستاهای جنوب، عاجز مانده است. پهپادها و موشک های ما به دشمن صهیونیستی آسیب زده است.

فضل الله اضافه کرد: مقامات کنونی لبنان در سطح مردم این کشور نبوده و نتوانسته اند مقاومت جوانان را درک کنند. برخی افراد به دنبال تشدید شکاف داخلی و ترویج شایعات دروغین درباره نبرد بنت جبیل هستند. چه کسی بر خلاف قانون عمل می کند؟ نیروهای مقاومت یا مقاماتی که دست خود را به سمت دشمنی دراز کردند که دستانش آلوده به خون لبنانی ها است و به دنبال امتیاز دادن هستند؟

وی بیان کرد: از نظام حاکم می خواهیم لبنانی ها را بر اساس قانون اساسی متحد کند. آنچه در واشنگتن گذشت(مذاکرات بیروت و تل آویو) بیانگر هویت ملت و خواست آنها نیست. ما همه پرسی مردمی را می پذیریم. بیش از نیمی از مردم لبنان با این روند مخالف هستند. ما خواهان آتش بس فراگیر و اجرای مفاد توافق گذشته هستیم. دشمن تلاش دارد شکست میدانی خود را در مذاکرات جبران کند.