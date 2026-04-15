به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه جنگ رمضان که برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان به تصویب هیات دولت رسیده بود، از هفته دوم فروردین‌ماه و با اعتبار کلی ۲ همت شامل یک همت از منابع صندوق ملی مسکن و یک همت از منابع بانک مسکن، از طریق همین بانک پرداخت می‌شود.

طبق آخرین آمار، تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۸۹۲ نفر از مشمولان به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد، فرایند تشکیل پرونده ۵۱۸ متقاضی نهایی شده و این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن تاکنون، ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال است.

این تسهیلات با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی(صندوق ملی مسکن) در تمامی شهرها و روستاها(به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به متقاضیانی که پس از بررسی های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این تسهیلات شوند، تعلق می‌گیرد.

‌ میزان تسهیلات مصوب بر اساس محل سکونت متقاضیان، شامل حداکثر ۳ میلیارد ریال برای روستائیان، حداکثر ۴ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷ میلیارد ریال برای ساکنان مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها) تعیین شده است.

مدت بازپرداخت برای واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر ۱۲ ماه و برای واحدهای نیازمند احداث و مقاوم‌سازی حداکثر ۲۴ ماه در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن به صورت یکجا و پس از پایان مدت قرارداد خواهد بود.

هموطنانی که منازل آنان دچار آسیب جنگ رمضان شده است، می‌توانند پس از معرفی توسط بنیاد مسکن، جهت دریافت تسهیلات در سامانه حمایتی مسکن به آدرس saman.mrud.ir ثبت نام کنند.