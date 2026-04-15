دهه کرامت؛ فرصتی برای بازخوانی منطق انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی صبح چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد دهه کرامت استان با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) و تبریک پیشاپیش دهه کرامت، اظهار کرد: این ایام مبارک فرصتی مغتنم برای بازخوانی مبانی فکری و اعتقادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی افزود: در میان تحلیل‌های جهانی، حتی برخی اندیشمندان و چهره‌های غربی نیز به برتری منطق جمهوری اسلامی ایران در برابر رویکردهای غیرمنطقی قدرت‌های سلطه‌گر اذعان کرده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این منطق ریشه در معارف قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) دارد و دهه کرامت، فرصت مناسبی برای تبیین و بازنمایی این حقیقت در سطح جامعه است.

مشرفی با تأکید بر نقش حضور فرزندان ائمه اطهار(ع) در ایران اسلامی گفت: وجود مبارک شخصیت‌هایی همچون حضرت فاطمه معصومه(س)، امام رضا(ع) و دیگر امامزادگان، ایران را به پایگاهی مستحکم برای ترویج این منطق الهی تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم ستاد دهه کرامت، پیوند دادن این معارف عمیق با میدان‌های اجتماعی و فرهنگی امروز است تا جامعه بیش از پیش با پیام اصیل انقلاب اسلامی آشنا شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به آمادگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای اجرای برنامه‌های دهه کرامت افزود: مجموعه‌هایی همچون آستان‌های مقدس، اوقاف، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و خادمیاران رضوی در این مسیر نقش‌آفرینی خواهند کرد.

مشرفی با بیان اینکه دهه کرامت در خراسان جنوبی با جایگاه ویژه‌ای همراه است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان انجام شود تا اهداف فرهنگی و تبیینی دهه کرامت به‌صورت مؤثر محقق شود.