به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر چهار شنبه در نخستین جلسه شورای اداری خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به کدام عهد و پیمان پایبند بوده است که اکنون بخواهد پایند قوانین باشد پس مردم و مسئولین باید پای کار باشند و انرژی مثبت را به یک دیگر انتقال دهند و تحمل پذیری را سر لوحه خود قرار دهند.

وی افزود: باید اعتماد مردم به مسولین افزایش یابد و تصمیم گیری ها برای مردم تبیین شود.

حجت الاسلام نوری گفت: در این ۴۵ روز برخی از ادارات در تجمعات حضور داشته اند که خود نشان از مسئولیت پذیری و تاب آوری اجتماعی است.

وی تصریح کرد: معیشت مردم در اولویت کار مسئولین باشد گرچه مسولین استان پای کار هستند ولی باید طوری کار پیش رود که مردم احساس نکند در زمان جنگ هستند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: مباحث فرهنگی باید پیشرو کار اصناف باشد بطوری که کار تبلیغاتی را باید انجام بدهند و اولویت مردم و مسئولین باید جنگ باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت:همه باید در مسیر پیروزی جمهوری اسلامی قدم مثبت برداریم و بدانیم که پیروز میدان ما هستیم.