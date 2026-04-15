کشف طلاجات میلیاردی در کهگیلویه؛ دو نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: در پی دریافت خبری مبنی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل شخصی در سطح حوزه استحفاظی کهگیلویه موضوع، بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران با تلاش شبانه روزی و پایش دوربین های مدار بسته دونفر سارق سابقه دار را شناسایی و دستگیری کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد مالباخته طلاها را از طلا فروشی به هویت معلوم در شهرستان کهگیلویه خریداری کر.

وی ادامه داد: طلافروش با اینکه از غیر بومی بودن خریدار مطلع بوده و حجم بالای طلاها وسوسه سرقت را در ذهن خود گنجانده و سرانجام با اجیر کردن دو نفر سارق که سابقه سرقت و زندانی و همچنین مدت هفت سال سابقه اعتیاد به مواد مخدر را داشته در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت طلاها نمودند.

سرهنگ موسوی اضافه کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.