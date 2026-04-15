انتصاب معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر منصوب شد.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در آئین تودیع و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه فرهنگ و اجتماع، اظهار کرد: از معاون جدید انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، نخبگانی و انقلابی استان هرمزگان، نسبت به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، تعمیق ارزش‌های دینی و تقویت انسجام اجتماعی در سطح استان اقدام کند.

وی، با اشاره به نقش هدایت، نظارت و راهبری دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان، تشریح کرد: برنامه‌ریزی هدفمند در راستای ترویج معارف اسلامی، تقویت و ارتقای اثربخشی شورای فرهنگ عمومی، ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی، تقویت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی از جمله مأموریت‌های اصلی این معاونت عنوان شده است.

فرشاد محمدی پیش از این نیز در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعال بوده است و مدیرکلی کتابخانه‌ها عمومی استان هرمزگان و معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه دارد.

در پایان از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا شادکام در کسوت معاونت فرهنگی و اجتماعی تقدیر به عمل آمد.