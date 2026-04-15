۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

فرماندار پاکدشت: احتکار و گران‌فروشی با پلمب واحد صنفی مواجه می شود

پاکدشت- سرپرست فرمانداری پاکدشت گفت: احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی با پلمب واحد صنفی مواجه می‌شود. مردم تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قمی سرپرست فرمانداری پاکدشت در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار این شهرستان که با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری و دیگر اعضا برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه در ایام جنگ تحمیلی (منظور جنگ اقتصادی یا شرایط ویژه رمضان و نوروز) اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، ثبات در بازار شهرستان مشهود است و بازرسان روزانه بر شرایط بازار نظارت داشته و گزارش‌های خود را به‌صورت منظم به فرمانداری ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با تعطیلات نوروزی و افزایش مسافران و مهاجرپذیری شهرستان افزود: اعضای ستاد تنظیم بازار به‌صورت منسجم وضعیت بازار، کالاهای اساسی، نانوایی‌ها، دارو و سوخت را کنترل کرده‌اند و با وجود این شرایط، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نشده است.

سرپرست فرمانداری پاکدشت تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی در شهرستان بسیار مطلوب است و ذخیره کالاهای اساسی برای شش ماه اول سال تکمیل شده است. دستگاه‌های مرتبط از جمله اصناف، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مباشران توزیع به صورت مستمر وضعیت را بررسی می‌کنند.

قمی در پایان تأکید کرد: در این شرایط حساس، در صورت گزارش مردم به سامانه ۱۲۴ و مشاهده تخلفاتی نظیر احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی در گشت‌های روزانه، علاوه بر اعمال جریمه، پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

