به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قمی سرپرست فرمانداری پاکدشت در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار این شهرستان که با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری و دیگر اعضا برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه در ایام جنگ تحمیلی (منظور جنگ اقتصادی یا شرایط ویژه رمضان و نوروز) اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، ثبات در بازار شهرستان مشهود است و بازرسان روزانه بر شرایط بازار نظارت داشته و گزارش‌های خود را به‌صورت منظم به فرمانداری ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با تعطیلات نوروزی و افزایش مسافران و مهاجرپذیری شهرستان افزود: اعضای ستاد تنظیم بازار به‌صورت منسجم وضعیت بازار، کالاهای اساسی، نانوایی‌ها، دارو و سوخت را کنترل کرده‌اند و با وجود این شرایط، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نشده است.

سرپرست فرمانداری پاکدشت تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی در شهرستان بسیار مطلوب است و ذخیره کالاهای اساسی برای شش ماه اول سال تکمیل شده است. دستگاه‌های مرتبط از جمله اصناف، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مباشران توزیع به صورت مستمر وضعیت را بررسی می‌کنند.

قمی در پایان تأکید کرد: در این شرایط حساس، در صورت گزارش مردم به سامانه ۱۲۴ و مشاهده تخلفاتی نظیر احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی در گشت‌های روزانه، علاوه بر اعمال جریمه، پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار خواهد گرفت.