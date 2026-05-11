هوشمندسازی فرآیندهای پذیرش در مددسراهای سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه اسکان آسیبدیدگان اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر مددسراهای پایتخت در سطح مناطق فعال هستند و طی یک سال گذشته، خدمات گستردهای در زمینه اسکان و حمایتهای اجتماعی به مراجعان ارائه شده است.
وی با اشاره به رویکرد تخصصی در ارائه خدمات افزود: در کنار مراکز عمومی، مددسراهای تخصصی ویژه بانوان نیز در برخی مناطق تهران راهاندازی شده است تا امنیت و آرامش بیشتری برای این گروه از مراجعان فراهم شود و سایر مراکز نیز در سطح شهر وظیفه خدمترسانی به دیگر گروههای هدف را بر عهده دارند.
مقدمی همچنین بر هوشمندسازی فرآیندهای حمایتی تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم، نظاممند کردن پذیرش مددجویان است؛ به طوری که هماکنون عملیات ثبت اطلاعات در تمامی این مددسراها به صورت کاملاً هوشمند و از طریق سامانه «مددکار شهر» انجام میشود. این رویکرد امکان رهگیری خدمات و برنامهریزی دقیقتر برای بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم آورده است.
معاون حمایت های اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با تمام توان و ظرفیتهای خود تلاش میکند تا هیچ فرد بیسرپناهی در سطح شهر، بدون بهرهمندی از خدمات حمایتی باقی نماند.
