به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران مطرح کرد: معاونت رفاه و مشارکت‌های اجتماعی سازمان بعنوان دبیرخانه قرارگاه حامی شهر در جنگ رمضان سازمان با حضور سایر واحدهای معاونت اجتماعی و فرهنگی در محل هتل های تهران اقدام به راه اندازی میز خدمت برای مردم آسیب دیده جنگ رمضان کرده است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی در ادامه فعالیت های قرارگاه حامی شهر به رسیدگی به مصدومین جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: هیاتی به نمایندگی از سازمان و دبیرخانه مساجد آرمانی در بیمارستان های شهر تهران حاضر شده و ضمن عیادت از مصدومین جنگ تحمیلی، بسته رفاهی را به این عزیزان تقدیم می کنند.

وی تاکید کرد: برای ارائه خدمت مراکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی مناطق ۲۲ گانه تهران در هتل ها، از ظرفیت مجامع خیرین مناطق در ساماندهی مشارکت های مردمی؛ باشگاه داوطلبان اجتماعی در بسترسازی خدمت داوطلبین اجتماعی؛ خانه تکافل اجتماعی در هدایت گروه های جهادی محله محور؛ پایگاه خدمات اجتماعی در ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و مددکاری اجتماعی و همچنین پی ریزی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در رسیدگی به امور آسیب دیده گان جنگ رمضان بهره می بریم.

رحمانی ادامه داد: همکاران مراکز رشد از ساعت ۱۳ الی ۱۷ هر روز در میز خدمت مستقر در هتل ها حاضر و برای ارائه خدمات مورد نظر به مهمانان شهرداری تهران برنامه ریزی می کنند.

گفتنی است؛ مراکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی که در ماه های اخیر به همت معاونت رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان و همکاری مراکز اجتماعی معاونت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری در مناطق ۲۲ گانه راه اندازی شده است با فعالیت و برنامه ریزی در بستر هاب های تخصصی حوزه مشارکت های مردمی و بستر سازی مردمی کردن مدیریت شهری؛ سهم بسزایی در هوشمند و شبکه سازی جریانات مردمی در مناسبت های مختلف بویژه شروع سال تحصیلی جاری، شب یلدا و ماه مبارک رمضان برای دستگیری از نیازمندان و آسیب دیدگان کالبد شهر تهران داشته است.