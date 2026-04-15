ماهیرود در خط مقدم تجارت؛ جهش صادراتی خراسان جنوبی در جنگ سوم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان با اشاره به عملکرد مرزهای خراسان جنوبی در دوره ۴۰ روزه جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در این بازه زمانی که مراودات تجاری کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شد، برخی مرزها از جمله ماهیرود نقش‌آفرینی ویژه‌ای در حفظ جریان تجارت خارجی کشور داشتند.

وی با بیان اینکه بازارچه مرزی ماهیرود در نقطه صفر مرزی استان از فعال‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور در این ایام بوده است، افزود: این مرز حتی بیش از شرایط عادی نیز به فعالیت خود ادامه داد و در تثبیت جریان صادرات نقش مهمی ایفا کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آمار گمرکی تصریح کرد: در این مدت، ۲۷۶ هزار و ۹۱۹ تن کالا به ارزش بیش از ۵۷ میلیون دلار از گمرکات استان اظهار و صادر شده است که بخش عمده آن به کشورهای افغانستان و پاکستان ارسال شده است.

هاشمی عمده اقلام صادراتی را شامل شمش آهن، انواع ورق، سیمان، محصولات کشاورزی، هیدروکربن، قیر، مرکبات و مصنوعات پلاستیکی عنوان کرد و گفت: در بخش واردات نیز ۳ هزار و ۳۳۰ تن کالا به ارزش بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از طریق مرز ماهیرود وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: اقلام وارداتی عمدتاً شامل برنج، حبوبات و کنجد از مبادی پاکستان و افغانستان بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات مدیریتی استان در این حوزه افزود: بازدیدهای مستمر از مرز ماهیرود، برگزاری جلسات تخصصی در قالب کارویژه مرز، شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل تجارت بوده است.

هاشمی همچنین از رایزنی‌های تلفنی و مذاکرات با والی فراه در راستای تسهیل تردد تجار خبر داد و گفت: در پی سیاست‌های دولت و تفویض اختیار به استانداران، ساعت فعالیت مرز ماهیرود نیز افزایش یافت.

وی تأکید کرد: در نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها، روزانه بیش از هزار کامیون از این مرز تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ماهیرود در پایداری جریان تجارت خارجی کشور است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد ماهیرود در این دوره ۴۰ روزه، بار دیگر جایگاه راهبردی این مرز را در اقتصاد کشور و نقش آن در رونق صادرات به‌خوبی اثبات کرد.