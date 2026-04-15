نظام سلامت در جنگ تحمیلی سوم دوباره سربلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ و در عین حال مغفول هستند»، اظهار داشت: هر زمان که جامعه با صدمات جسمی و روحی مواجه می‌شود، این کادر سلامت هستند که به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی مدیریت بحران وارد میدان می‌شوند. تجربه دفاع مقدس، بلایای طبیعی و شرایط بحرانی مختلف نیز موید آن است که مجموعه بهداشت و درمان کشور وظایف خود را به‌خوبی انجام داده و سربلند بوده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت افزود: این عملکرد نشان‌دهنده تعهد عمیق اخلاقی و دینی این عزیزان است و لازم است مسئولان در زمان مناسب، قدردان زحمات آن‌ها باشند؛ چرا که قدردانی از خدمتگزاران مردم، مصداق شکرگزاری در برابر خداوند است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به رصد مستمر وضعیت حوزه سلامت توسط مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون بهداشت، به‌صورت مستمر وضعیت بخش‌های مختلف بررسی و با مسئولان حوزه سلامت جلسات متعددی برگزار می‌شود تا ضمن قدردانی از تلاش‌ها، راهکارهای لازم برای بهبود خدمت‌رسانی نیز مورد تبادل نظر قرار گیرد.

آریایی‌نژاد در خصوص وضعیت دارویی کشور گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها و چالش‌ها در حوزه تولید و تامین، اقدامات موثری برای جبران کمبودها انجام شده و تلاش مجموعه داروسازی کشور بر این بوده که نیازهای مردم تا حد امکان تامین شود.

وی همچنین در ارزیابی عملکرد دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: با توجه به سوابق مدیریتی و حضور در دوران دفاع مقدس که از یادگاران آن جنگ محسوب می شود در این جنگ نیز عملکرد درخشانی داشت و می‌توان نمره مطلوبی برای مدیریت فعلی حوزه سلامت در نظر گرفت. ظفرقندی نشان داد مدیر دوران رزم است نه بزم‌.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در صورت بروز بحران گسترده‌تر، از جمله حمله به زیرساخت‌های درمانی، آمادگی لازم را دارد، گفت: واقعیت این است که آمادگی‌ها در حد مقدورات وجود دارد و در عین حال، هیچ‌گاه نمی‌توان از شرایط جنگی به‌طور کامل پیش‌بینی دقیق داشت. با این حال، تجربه دفاع مقدس نشان داده که در سخت‌ترین شرایط نیز خدمات درمانی متوقف نشده است.

وی افزود: دشمنان در این میدان، پایبند به اصول اخلاقی و حقوقی نیستند، اما با تکیه بر تجربه، توان داخلی و روحیه مقاومت، مجموعه سلامت کشور تلاش کرده است آمادگی لازم را حفظ کند و این آمادگی در سطح قابل قبولی قرار دارد.

آریایی‌نژاد در ادامه با اشاره به دغدغه‌های معیشتی کادر درمان، به‌ویژه پرستاران، تصریح کرد: موضوعاتی مانند کارانه، اضافه‌کار و عدالت در پرداخت‌ها از مطالبات جدی این قشر است. هرچند کادر سلامت همواره نشان داده‌اند که با روحیه ایثار در میدان حضور دارند، اما انتظار به‌حقی نیز برای رعایت عدالت در پرداخت‌ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری مطالبات کادر درمان را در دستور کار دارد و تلاش خواهد شد از ابزارهای نظارتی و قانونی برای تحقق عدالت در این حوزه استفاده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاکید کرد: همه ارکان نظام، اعم از دولت و مجلس، در تلاش هستند تا در شرایط فعلی به بهترین نحو به وظایف خود عمل کنند و امید است با همدلی و استمرار این تلاش‌ها، شاهد عبور موفق کشور از شرایط پیش‌رو باشیم.