چالش بیمه ها و بیمارستان های خصوصی؛ عدم تمایل به عقد قرارداد

آرش انیسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق ۲، تمامی بیمه ها موظفند ۶۰ درصد هزینه های بیمه ای را ظرف مدت ۱۵ روز و مابقی را طی دو ماه پرداخت کنند که متاسفانه بیمه های پایه زیر بار نمی روند.

وی افزود: البته بیمه های پایه که شامل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح می شود؛ مدعی هستند که دولت به آنها پول نمی دهد و در نتیجه می توان گفت توپ در زمین دولت است.

انیسیان ادامه داد: در چنین شرایطی، نه بیمه های پایه تمایل به عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی دارند و نه بخش خصوصی. چون می دانند پولی نخواهند گرفت.

وی افزود: برای اینکه بیمه های پایه به عقد قرارداد با بخش خصوصی تمایل پیدا کنند، سازمان برنامه و بودجه باید خیال آنها را بابت اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ راحت کند.

انیسیان در رابطه با وضعیت همکاری بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی، گفت: در جلسه سه جانبه ای که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، قرارداد همکاری بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی، تهیه شد.