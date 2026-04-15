  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

چالش بیمه ها و بیمارستان های خصوصی؛ عدم تمایل به عقد قرارداد

رئیس انجمن بیمارستان های خصوصی، عدم تمایل قرارداد بیمه های پایه با بخش خصوصی را یک چالش دوطرفه دانست.

آرش انیسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق ۲، تمامی بیمه ها موظفند ۶۰ درصد هزینه های بیمه ای را ظرف مدت ۱۵ روز و مابقی را طی دو ماه پرداخت کنند که متاسفانه بیمه های پایه زیر بار نمی روند.

وی افزود: البته بیمه های پایه که شامل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح می شود؛ مدعی هستند که دولت به آنها پول نمی دهد و در نتیجه می توان گفت توپ در زمین دولت است.

انیسیان ادامه داد: در چنین شرایطی، نه بیمه های پایه تمایل به عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی دارند و نه بخش خصوصی. چون می دانند پولی نخواهند گرفت.

وی افزود: برای اینکه بیمه های پایه به عقد قرارداد با بخش خصوصی تمایل پیدا کنند، سازمان برنامه و بودجه باید خیال آنها را بابت اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ راحت کند.

انیسیان در رابطه با وضعیت همکاری بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی، گفت: در جلسه سه جانبه ای که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، قرارداد همکاری بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی، تهیه شد.

کد مطلب 6801692
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها