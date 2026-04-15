کشف و توقیف محموله چوب قاچاق در میاندورود

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این اقدامات اظهار داشت: در یکی از این عملیات‌ها، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان میاندورود با همکاری عوامل حفاظتی شرکت نکاچوب، در جریان گشت شبانه در ساعت ۲۳ روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل چوب جنگلی قاچاق از گونه راش را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در این عملیات همچنین یک دستگاه اره موتوری شارژی کشف و ضبط شد و با دستور مقام قضایی، خودرو به همراه محموله چوب غیرمجاز برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری ادامه داد: در عملیات دیگری نیز نیروهای سرجنگلبانی علی‌آباد حین گشت‌زنی و پایش مناطق جنگلی، فردی را در حال قطع یک اصله درخت انجیر وحشی در جنگل‌های روستای برنج‌ده شهرستان نور شناسایی کردند.

باقری تصریح کرد: برای این فرد پرونده تخلف تشکیل شده و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی در جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و این روند با هدف صیانت از عرصه‌های جنگلی استان ادامه خواهد داشت.