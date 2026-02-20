علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیروهای یگان حفاظت و جنگل‌بانان استان در چند عملیات جداگانه موفق به کشف و توقیف چوب آلات جنگلی قاچاق و مهار آتش‌سوزی‌های سطحی شدند.

وی افزود: در شهرستان گلوگاه، فرمانده یگان حفاظت به همراه نیروهای حفاظتی شرکت الغدیر، در یک اقدام عملیاتی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف چوب آلات غیرمجاز از گونه‌های ممرز و راش به حجم تقریبی نیم متر مکعب در یکی از مخفیگاه‌های منطقه شدند.

وی گفت: با دستور دادستان، متهم و چوب آلات مکشوفه برای پیگیری مراحل اداری و قضایی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه منتقل شد.

وی همچنین از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری پیکان در حین حمل چوب آلات جنگلی غیرمجاز به حجم تقریبی یک استر در حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه خبر داد و گفت : با دستور دادستان، متهم برای مراحل قانونی معرفی شد و خودرو و چوب آلات ضبط و به نفع دولت منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری افزود: جنگل‌بانان استان موفق شدند سه آتش‌سوزی سطحی در جنگل‌های هیرکانی را مهار کنند. این حریق‌ها شامل منطقه اتودره سوادکوه در مرز مشترک با شیرگاه، منطقه اسبو بندپی شرقی شهرستان بابل و منطقه یانه‌سر شهرستان بهشهر بودند.

وی تأکید کرد :تمامی این حریق‌ها سطحی بوده و در ساعات اولیه مهار شدند و جنگل‌بانان استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.