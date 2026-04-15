اضافه شدن ۴۲ خودروی جدید به ناوگان سواری عمومی بین شهری ایلام

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان،اظهار داشت: استان ایلام در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست کشوری در جذب اعتبارات نوسازی ناوگان سواری کرایه شده است.

وی افزود: طی دو مرحله فراخوان ۱۲۹ متقاضی اسقاط خودروی سواری کرایه در استان شناسایی شدند که از این تعداد، ۹۷ نفر واجد شرایط نهایی بودند.

وی عنوان کرد: از مجموع واجدان شرایط، تاکنون ۴۲ متقاضی خودروی جدید (سورن پلاس بنزینی) خود را تحویل گرفتند و پرونده سایر متقاضیان در حال پیگیری است.

دشتی‌پور در خصوص تسهیلات پرداختی تصریح کرد: برای هر دستگاه خودرو، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۱ درصد اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام خاطرنشان کرد: با جذب بیش از ۱۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش مسافری، ایلام توانست رتبه اول کشور در نوسازی ناوگان سواری را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص دهد.

وی همچنین به جذب اعتبارات تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: در بخش بازسازی ناوگان اتوبوسی و مینی‌بوسی نیز طی سه مرحله به ۴۰ دستگاه خودرو تسهیلات پرداخت شده است.

دشتی‌پور مجموع اعتبار این بخش را ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای تعمیر و نگهداری، به هر دستگاه اتوبوس یک میلیارد تومان و به هر دستگاه مینی‌بوس ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد پرداخت شده است.

وی در پایان یادآور شد: این اقدام در راستای سیاست‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با هدف توسعه ناوگان ایمن، کارآمد و به‌روز در بخش حمل‌ونقل عمومی کشور دنبال می‌شود.